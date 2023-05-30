Молодые парни украли два ноутбука в ТЦ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«12 мая молодые люди украли ноутбук в торговом центре на улице Ватутина. А уже 24 мая один из вышеуказанных мужчин вернулся и совершил аналогичное преступление», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по факту кражи. Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +79139207686, +7 (383) 2321602, 2321634.
Новосибирцы активно обсуждают произошедшее. «Тяжко будет хипстерам на лесоповале», - заметил Олег Василенко. «Интересно, что же их сподвигло на кражу», - интересуется пользователь под псевдонимом Алексей Сергеевич. «Ну совсем голова не варит», - возмущается Александр Власов.