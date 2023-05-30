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Молодые парни украли два ноутбука в ТЦ

30 мая 2023, 10:20
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Юноши решили присвоить ноутбуки

В Новосибирске двое парней присвоили ноутбуки из ТЦ

В Новосибирске разыскиваются двое молодых людей. Они подозреваются в краже ноутбуков в торговом центре.
«12 мая молодые люди украли ноутбук в торговом центре на улице Ватутина. А уже 24 мая один из вышеуказанных мужчин вернулся и совершил аналогичное преступление», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по факту кражи. Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +79139207686, +7 (383) 2321602, 2321634.

Новосибирцы активно обсуждают произошедшее. «Тяжко будет хипстерам на лесоповале», - заметил Олег Василенко. «Интересно, что же их сподвигло на кражу», - интересуется пользователь под псевдонимом Алексей Сергеевич. «Ну совсем голова не варит», - возмущается Александр Власов.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Полиция#Соцсети#Видео#Всегда актуально
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