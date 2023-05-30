Молодые парни украли два ноутбука в ТЦ

Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по факту кражи. Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +79139207686, +7 (383) 2321602, 2321634.