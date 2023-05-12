Новосибирцы украли из магазинов пустые пакеты и косметику

Однако не всем так повезло. Две приятельницы положили глаз на упаковку фарша, майонез,лимонад и форель. Платить они отказались, поэтому воровок увезли в полицию. Туда же отправился и мальчик, присвоивший конфеты и батарейки. Воришка не захотел ни отдавать деньги, ни давать контакты родителей.