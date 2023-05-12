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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

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Новосибирцы украли из магазинов пустые пакеты и косметику

12 мая 2023, 12:28
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»
Покупатели решили присвоить товар бесплатно

В новосибирских супермаркетах украли пакеты и косметику

В новосибирских супермаркетах зафиксировали несколько краж. Люди умудрились украсть как пакеты, так и дорогую косметику. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
«За минувшие сутки гвардейцами на охраняемых объектах было пресечено семнадцать краж», - рассказали в пресс-центре агентства.

Самой дешевой кражей стала попытка присвоить себе целлофановый пакет стоимостью десять рублей. Позарившийся на него мужчина до этого не пожелал платить за кофе и сыр, поэтому был задержан охраной. При этом горе-покупатель смог оплатить ущерб.

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В другом случае женщина решила навести марафет абсолютно бесплатно и потому преспокойно положила в сумку косметику, кремы и шампунь. Общая сумма украденного составила пять тысяч рублей. При задержании сибирячка тоже смогла возместить кражу.

Однако не всем так повезло. Две приятельницы положили глаз на упаковку фарша, майонез,лимонад и форель. Платить они отказались, поэтому воровок увезли в полицию. Туда же отправился и мальчик, присвоивший конфеты и батарейки. Воришка не захотел ни отдавать деньги, ни давать контакты родителей.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Кража#Магазин
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