Новосибирцы украли из магазинов пустые пакеты и косметику

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«За минувшие сутки гвардейцами на охраняемых объектах было пресечено семнадцать краж», - рассказали в пресс-центре агентства.
Самой дешевой кражей стала попытка присвоить себе целлофановый пакет стоимостью десять рублей. Позарившийся на него мужчина до этого не пожелал платить за кофе и сыр, поэтому был задержан охраной. При этом горе-покупатель смог оплатить ущерб.
В другом случае женщина решила навести марафет абсолютно бесплатно и потому преспокойно положила в сумку косметику, кремы и шампунь. Общая сумма украденного составила пять тысяч рублей. При задержании сибирячка тоже смогла возместить кражу.
Однако не всем так повезло. Две приятельницы положили глаз на упаковку фарша, майонез,лимонад и форель. Платить они отказались, поэтому воровок увезли в полицию. Туда же отправился и мальчик, присвоивший конфеты и батарейки. Воришка не захотел ни отдавать деньги, ни давать контакты родителей.