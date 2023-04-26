Новосибирец украл товары, подменив ценники

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали одного из покупателей. Выяснилось, что мужчина пытался похитить инструменты довольно хитрым способом. Хитроумный вор переклеивал ценники на витрине и таким образом искусственно занизил их стоимость. Уже на кассе новосибирец оплатил электролобзик, пылесос и сантехнику.