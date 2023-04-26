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Новосибирец украл товары, подменив ценники

26 апреля 2023, 12:19
Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области
Хитроумный вор был задержан

В Новосибирске поймали хитрого вора, подменявшего ценники

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в краже. Воришка мог переклеивать ценники в магазине. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Новосибирской области.
«В Железнодорожный отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — магазина отделочных материалов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали одного из покупателей. Выяснилось, что мужчина пытался похитить инструменты довольно хитрым способом. Хитроумный вор переклеивал ценники на витрине и таким образом искусственно занизил их стоимость. Уже на кассе новосибирец оплатил электролобзик, пылесос и сантехнику.

Однако похитителю не удалось скрыться незамеченным. Его действия зафиксировала служба безопасности и сразу же вызвала росгвардейцев. Общая сумма похищенного превысила 11 тысяч рублей, самого мужчину доставили в полицию. 

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#Криминал#Новосибирск#Александр Ляхов#Кража#Воровство#Росгвардия
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