Новосибирец украл товары, подменив ценники

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
«В Железнодорожный отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — магазина отделочных материалов», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали одного из покупателей. Выяснилось, что мужчина пытался похитить инструменты довольно хитрым способом. Хитроумный вор переклеивал ценники на витрине и таким образом искусственно занизил их стоимость. Уже на кассе новосибирец оплатил электролобзик, пылесос и сантехнику.
Однако похитителю не удалось скрыться незамеченным. Его действия зафиксировала служба безопасности и сразу же вызвала росгвардейцев. Общая сумма похищенного превысила 11 тысяч рублей, самого мужчину доставили в полицию.