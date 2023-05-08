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Полиция разыскивает женщину, укравшую телефон в пекарне на ул. Шмидта в Новосибирске

8 мая 2023, 07:08
Фото: atas.info

В Новосибирске разыскивают женщину, которая украла телефон

Женщину, забравшую в пекарне на улице Шмидта в Новосибирске забытый телефон, обвиняют в краже. Ее по фотографиям с видеокамер разыскивает отдел полиции Первомайского района.

Кража телефона произошла в пекарне в Новосибирске на ул. Шмидта, сообщается в группе АСТ-54 Вконтакте. Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №9 "Первомайский", где указала, что 28 апреля в 19.25 она оставила свой телефон. Одна из следующих покупательниц пекарни просто забрала его с собой. 

Женщину разыскивает полиция.Женщину разыскивает полиция.
Женщину разыскивает полиция.Женщину разыскивает полиция.
Женщину разыскивает полиция.
Фото: группа АСТ-54 Вконтакте

Данное действие расценивается как "Кража", согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ, стоимость украденного телефона составляет 40 тысяч рублей. Отдел полиции распространил фото подозреваемой женщины с видеокамер пекарни и просит всех, кто располагает сведениями о ней, позвонить по телефонам: +7 (383) 2321833; +79231221251.

Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества
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Тем временем в Новосибирске за кражу электричества осужден майнер. Он подключился в сети соседа, за время преступной деятельности ему удалось украсть более миллиона киловатт/час.

#Ольга Храмушкина#Кража#Телефон#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новосибирск
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