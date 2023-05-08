Кража телефона произошла в пекарне в Новосибирске на ул. Шмидта, сообщается в группе АСТ-54 Вконтакте. Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №9 "Первомайский", где указала, что 28 апреля в 19.25 она оставила свой телефон. Одна из следующих покупательниц пекарни просто забрала его с собой.