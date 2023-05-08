Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Кража телефона произошла в пекарне в Новосибирске на ул. Шмидта, сообщается в группе АСТ-54 Вконтакте. Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №9 "Первомайский", где указала, что 28 апреля в 19.25 она оставила свой телефон. Одна из следующих покупательниц пекарни просто забрала его с собой.
Данное действие расценивается как "Кража", согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ, стоимость украденного телефона составляет 40 тысяч рублей. Отдел полиции распространил фото подозреваемой женщины с видеокамер пекарни и просит всех, кто располагает сведениями о ней, позвонить по телефонам: +7 (383) 2321833; +79231221251.
Тем временем в Новосибирске за кражу электричества осужден майнер. Он подключился в сети соседа, за время преступной деятельности ему удалось украсть более миллиона киловатт/час.