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Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества

5 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI
Мужчина накрутил электричества на 6 миллионов рублей

В Новосибирске осудят майнера криптовалюты за кражу электричества

Новосибирца осудят за незаконное подключение к электросети. Майнер криптовалюты умудрился украсть более миллиона киловатт/час. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.
«В отношении Ивана Лихолата возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере» УК РФ. Предварительное слушание назначено на 13 апреля», - рассказали в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, майнер криптовалюты решил подключиться к сети соседа и долгое время пользовался его электричеством. За это время новосибирец «накрутил» более миллиона киловатт/часов, что гораздо больше потребностей средней квартиры с 350-450 киловатт/часов.

Ущерб собственнику составил почти шесть миллионов рублей. Незаконному потребителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, укравшего деньги у криптовалютчиков. Ущерб составил 50 миллионов рублей.

В Новосибирске осудили мужчину за кражу 50 млн рублей у криптовалютчиков
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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Электричество#Кража
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