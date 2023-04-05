Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
«В отношении Ивана Лихолата возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере» УК РФ. Предварительное слушание назначено на 13 апреля», - рассказали в пресс-службе инстанции.
По версии следствия, майнер криптовалюты решил подключиться к сети соседа и долгое время пользовался его электричеством. За это время новосибирец «накрутил» более миллиона киловатт/часов, что гораздо больше потребностей средней квартиры с 350-450 киловатт/часов.
Ущерб собственнику составил почти шесть миллионов рублей. Незаконному потребителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, укравшего деньги у криптовалютчиков. Ущерб составил 50 миллионов рублей.