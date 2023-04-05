Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества

По версии следствия, майнер криптовалюты решил подключиться к сети соседа и долгое время пользовался его электричеством. За это время новосибирец «накрутил» более миллиона киловатт/часов, что гораздо больше потребностей средней квартиры с 350-450 киловатт/часов.