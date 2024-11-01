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Электричество

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Ноябрь
Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль
Министерство строительства наградило Благодарственными письмами от губернатора представителей разных сфер, которые внесли весомый вклад в строительную отрасль города и региона.
1 ноября, 07:57
Октябрь
Итоги работы в III квартале подвели в «Россети Новосибирск»
В «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подвели итоги работы третьего квартала в 2024 году: такие встречи проводятся ежеквартально, что позволяет отслеживать текущие результаты.
31 октября, 04:51
Правила электробезопасности напомнили новосибирским школьникам в каникулы
Во время осенних каникул важно напомнить детям о правилах безопасности при работе с электричеством: так сделали и «Россети Новосибирск».
29 октября, 04:27
Сентябрь
Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света
Город остался без электричества из-за аварии с яхтой, сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.
1 сентября, 03:56
Август
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое отключение света, а причину инцидента сообщили «Россети Новосибирск».
14 августа, 04:48
По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело
В Новосибирской области возбудили дело из-за уничтожения ЛЭП, в которую врезался грузовик, подробности дали в СКР.
9 августа, 06:31
Энергетики починили сломанную ЛЭП, которую снес тягач под Новосибирском
Работы по восстановлению ЛЭП, которую снес большегруз в Новосибирской области, были завершены, сообщили Россети.
5 августа, 02:47
Прокуратура проверит аварию на ЛЭП, из-за которой новосибирцы остались без света
В Новосибирске и области сотни домов остались без электричества, подробности дала прокуратура.
4 августа, 10:49
Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок остались без света — что произошло
4 августа, 10:40
В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок
4 августа, 03:14
Июль
Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области
12 июля, 03:37
«Россети Новосибирск» продолжают консолидацию электросетей региона
Объем вложений в консолидацию электросетевой инфраструктуры превысил 2,74 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
4 июля, 07:13
Май
На 3 млн украли электричества автомоечные боссы из Новосибирска
В Новосибирске выявлен факт незаконной кражи электроэнергии на сумму 3 млн рублей, сообщает прокуратура региона.
23 мая, 01:48
Апрель
Энергетики обеспечат электричеством микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске
В Калининском районе стартовало строительство комплекса объектов электроснабжения, длина линий электропередачи составит 11 километров, рассказали в РЭС.
23 апреля, 13:17
Завершается строительство электросетей для подключения новосибирской больницы
Сейчас на площадке работают энергетики компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Они подготовили электросетевую инфраструктуру для подключения нескольких зданий больницы.
3 апреля, 12:46
Март
У матери забрали детей из-за долга за электричество в 4 тысячи рублей
Женщина просила соцзащиту о помощи, но вместо этого у нее забрали детей.
4 марта, 11:36
Февраль
Новосибирцы стали чаще сообщать о кражах электричества: за это обещают вознаграждение
Одним из самых эффективных инструментов в борьбе с незаконным потреблением электроэнергии, является обращение жителей Новосибирской области, которые сообщают о хищении энергоресурса.
28 февраля, 04:24
АО «РЭС» направило около ₽830 млн на ремонт электросетей в Новосибирской области
В 2023 году в регионе более 830 млн рублей вложили в ремонт электрических сетей. Сумма оказалась больше на 20%, чем в предыдущем году.
13 февраля, 09:34
Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска
Вечером 31 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской и смежных переулках произошло отключение электричества, которое затронуло две тысячи человек. Ремонтные работы все еще продолжаются.
1 февраля, 03:12
Январь
Новосибирские энергетики сократили продолжительность аварийных отключений
АО «РЭС» сократило продолжительность аварийных отключений электричества в Новосибирской области — такие данные были зафиксированы в 2023 году.
29 января, 11:30

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