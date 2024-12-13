Парк «Арена» в Новосибирске полностью обесточили на неопределенный срок

Posted 13 декабря, 04:58
Published 13 декабря, 04:58
Modified 13 декабря, 05:00
Updated 13 декабря, 05:00
Утром в пятницу 13 декабря в парке «Арена» возле нового ЛДС полностью пропало электричество, из-за чего выключилось не только освещение, но и новогодняя иллюминация.
«Точки питания и другие общественные месте на территории не работают. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали в МАУ «Дирекция городских парков».
Сколько потребуется времени на восстановление электроэнергии — неизвестно. Но, судя по сообщению дирекции, на это может уйти не один день. Дату возобновления работы сообщат позже. Причины отключения также неизвестны. Аварийное отключение на карте ЖКХ не отмечено.