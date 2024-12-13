Парк «Арена» в Новосибирске полностью обесточили на неопределенный срок

Сколько потребуется времени на восстановление электроэнергии — неизвестно. Но, судя по сообщению дирекции, на это может уйти не один день. Дату возобновления работы сообщат позже. Причины отключения также неизвестны. Аварийное отключение на карте ЖКХ не отмечено.