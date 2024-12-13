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Posted 13 декабря, 04:58

Published 13 декабря, 04:58

Modified 13 декабря, 05:00

Updated 13 декабря, 05:00

Арт-объект в парке «Арена»

Парк «Арена» в Новосибирске полностью обесточили на неопределенный срок

13 декабря 2024, 04:58
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Арт-объект в парке «Арена»

В Новосибирске парк «Арена» полностью обесточили

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Новый год в Новосибирске 2025
Парк «Арена» в Новосибирке полностью остался без электричества, сообщили в «Дирекции городских парков».

Утром в пятницу 13 декабря в парке «Арена» возле нового ЛДС полностью пропало электричество, из-за чего выключилось не только освещение, но и новогодняя иллюминация.

«Точки питания и другие общественные месте на территории не работают. Приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали в МАУ «Дирекция городских парков».

Сколько потребуется времени на восстановление электроэнергии — неизвестно. Но, судя по сообщению дирекции, на это может уйти не один день. Дату возобновления работы сообщат позже. Причины отключения также неизвестны. Аварийное отключение на карте ЖКХ не отмечено.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#ЛДС#ЖКХ#Электричество#Иллюминация#Освещение#Электроэнергия#Новый год в Новосибирске 2025
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