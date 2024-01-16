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Иллюминация

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2024
Стало известно, когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина
В Новосибирске демонтаж новогодней елки на площади Ленина начнется в конце января, а разборка украшений на улице Ленина — с 1 февраля.
16 января, 05:02
2023
Топ-10 лучших фото новогодней иллюминации в Новосибирске
1 декабря 2023, 12:52
Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024
1 декабря 2023, 06:52
Яркую иллюминацию протестировали в новом ЛДС в Новосибирске
16 апреля 2023, 04:04
Прощай Новый год: в Новосибирске разбирают иллюминацию на площади Ленина 3 февраля
Рабочие начали демонтировать новогоднюю иллюминацию в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске 3 февраля. А елку и скульптуры разбирать будут позже.
3 февраля 2023, 07:40
2022
Мэр Новосибирска потребовал починить гирлянды и пообещал дать урок электротехники
20 декабря 2022, 04:53
Огни большого города: первые снимки новогодней иллюминации в Новосибирске
2 декабря 2022, 12:03
Новогодние декорации не отключат из-за морозов в Театральном сквере Новосибирска
28 ноября 2022, 06:58
Улицы Новосибирска начали украшать к Новому году-2023
Первые новогодние инсталляции начали появляться в центре Новосибирска в конце октября. Несмотря на сокращение бюджета на новогодние торжества, власти не будут экономить на праздничном оформлении
27 октября 2022, 11:30

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