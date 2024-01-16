Иллюминация

Прощай Новый год: в Новосибирске разбирают иллюминацию на площади Ленина 3 февраля

Рабочие начали демонтировать новогоднюю иллюминацию в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске 3 февраля. А елку и скульптуры разбирать будут позже.