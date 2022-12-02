Огни большого города: первые снимки новогодней иллюминации в Новосибирске

Праздничные приготовления невиданного прежде масштаба изменили центр Новосибирска до неузнаваемости.
Центр новоиспечённой новогодней столицы страны выглядит во всех смыслах блестяще. Многочисленные инсталляции с новогодней тематикой переливаются светом на широкой пешеходной улице Ленина.
Театральный сквер украшают огромные светящиеся арки. Гирлянды на деревьях и фасадах зданий вкупе с мягким светом огромных белых шаров-светильников создают атмосферу волшебного праздника в самом центре столицы Сибири.
Сегодня у новосибирцев было полчаса, чтобы оценить новогоднюю иллюминацию, после чего огоньки на Ленина погасли.
Ранее Atas.info подробно рассказывал о праздничной программе на Новый год в Новосибирске.