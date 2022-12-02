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Огни большого города: первые снимки новогодней иллюминации в Новосибирске

Сегодня, 12:03
Сегодня, 2 декабря, праздничная иллюминация зажглась в 5 часов вечера. Огоньки главной улицы грядущего торжества - Ленина - немного припозднились и включились к 6 часам.

Праздничные приготовления невиданного прежде масштаба изменили центр Новосибирска до неузнаваемости.

Центр новоиспечённой новогодней столицы страны выглядит во всех смыслах блестяще. Многочисленные инсталляции с новогодней тематикой переливаются светом на широкой пешеходной улице Ленина.

Театральный сквер украшают огромные светящиеся арки. Гирлянды на деревьях и фасадах зданий вкупе с мягким светом огромных белых шаров-светильников создают атмосферу волшебного праздника в самом центре столицы Сибири.

Сегодня у новосибирцев было полчаса, чтобы оценить новогоднюю иллюминацию, после чего огоньки на Ленина погасли.

Ранее Atas.info подробно рассказывал о праздничной программе на Новый год в Новосибирске.

Тысячи огней зажгутся в Новосибирске в преддверии Нового года-2023
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#Новый год#Ленина#Иллюминация#Новосибирск#Общество
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