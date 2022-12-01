Центр Новосибирска украсили к Новому году-2023 – что там появилось

В центре Новосибирска на площади Ленина включили новогоднюю иллюминацию. Тысячи маленьких фонариков украсили вечерний город.
Перед оперным театром уже установили новогоднюю елку. Ее украсили шарами, снежинками, фонариками, гирляндами и кремлевской звездой на макушке. Работы по украшению обошлись в 1,7 млн рублей. Елку уберут в феврале.
А знаменитый каток-фаллос, прославивший Новосибирск, в 2022 году заливать не будут. В городе откроют другой каток – самый длинный в России: прямо на Михайловской набережной (недалеко от метро «Речной вокзал».
Читайте также, сколько денег потратят на новогодние празднования (большая часть бюджета уйдет на прием детей из ЛНР), а яркого торжества для новосибирцев не будет. Это несмотря на то, что город является новогодней столицей России.
Напомним, самой атмосферной станет именно Михайловская набережная. Там установят елку, ледовый городок и каток. Подробнее читайте в материале.