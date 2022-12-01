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Центр Новосибирска украсили к Новому году-2023 – что там появилось

Сегодня, 03:27
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Гирлянды над центром

В центре Новосибирска зажгли новогоднюю иллюминацию

В первый день зимы в Новосибирске зажгли новогоднюю иллюминацию. Таким образом, в городе близится к концу оформление к Новому году-2023.

В центре Новосибирска на площади Ленина включили новогоднюю иллюминацию. Тысячи маленьких фонариков украсили вечерний город.

Центр города
Фото: АСТ-54

Перед оперным театром уже установили новогоднюю елку. Ее украсили шарами, снежинками, фонариками, гирляндами и кремлевской звездой на макушке. Работы по украшению обошлись в 1,7 млн рублей. Елку уберут в феврале.

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А знаменитый каток-фаллос, прославивший Новосибирск, в 2022 году заливать не будут. В городе откроют другой каток – самый длинный в России: прямо на Михайловской набережной (недалеко от метро «Речной вокзал».

Читайте также, сколько денег потратят на новогодние празднования (большая часть бюджета уйдет на прием детей из ЛНР), а яркого торжества для новосибирцев не будет. Это несмотря на то, что город является новогодней столицей России. 

Все развлечения на набережной Новосибирска в Новый год-2023: ледовый городок, каток
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Напомним, самой атмосферной станет именно Михайловская набережная. Там установят елку, ледовый городок и каток. Подробнее читайте в материале.

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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