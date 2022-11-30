На организацию новогодних праздников в 2022 году мэрия Новосибирска потратит 53.3 млн рублей. В 2021 бюджетные траты составили более 19.6 млн, а в "ковидном" 2020 – около 6 млн. Но львиная доля текущих муниципальных "новогодних" трат не имеет никакого отношения к украшению города или созданию праздничного настроения для всех новосибирцев и гостей города. На приезд детей из Беловодского района ЛНР запланировано потратить 23,8 млн рублей. Еще 14,7 млн рублей. пойдет на проведение социальных и благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Таким образом, "чистые" муниципальные новогодние траты составляют всего 14.8 млн рублей, что меньше, чем в прошлом году, когда Новосибирск не имел "столичного" новогоднего статуса.
Однако, на оформление праздничной иллюминацией основных общественных пространств, так называемых "зон гостеприимства" в рамках проекта "Новогодняя столица России" из бюджета Новосибирской области выделена целевая субсидия на сумму 150 млн. рублей.
"Мы посмотрели, как был украшен Нижний Новгород, позавидовали им, и поняли, что у нас должно быть, как минимум, не хуже. Потому что мы еще и столица Сибири. И поэтому мы разрабатывали все оформление нашего города для того, чтобы можно было как-бы пообщаться и побывать в различных направлениях и частях нашей великой страны", - говорит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Между тем, с сожалением подчеркивает чиновница, от части положений концепции пришлось отказаться – 25 млн рублей решено потратить на поддержку участников спецоперации на Украине и членов их семей. В результате не будет гигантского театрализованного представления на площади Ленина и грандиозного салюта, отказались и от приглашения известных артистов из Москвы.
В итоге список праздничного оформления выглядит весьма скромно и уж точно не дотягивает до Нижнего Новгорода. Вот что ответили на запрос Atas.info в мэрии Новосибирска:
"В районах города Новосибирска установлены новогодние фотозоны:
- Михайловская набережная – световые деревья, фотозона "Арка", также будет установлена фотозона "Снежинка";
- Театральный сквер – четыре фотозоны "Снежинка", две композиции "Волшебный лес", светодиодные гирлянды на деревьях;
- Первомайский сквер – арки, световые элементы ("Олени" и "Сани"), производится монтаж композиции "Фонтан", ведутся работы по оформлению деревьев световыми элементами "Снежинка" и "Световые шары";
- территория, прилегающая к строящейся ледовой арене – фотозона "НСК 2023", световая конструкция "Дерево желаний", ведется монтаж каркаса светодиодной ёлки, будет установлено "Северное сияние";
- улица Ленина – устанавливаются опоры для дальнейшего монтажа светового потолка"
Таким образом, ничего сверхординарного, что бы новосибирцы не видели в прошлые годы, за исключением светового потолка на улице Ленина, мэрия не предлагает. Мероприятия в рамках "Новогодней столицы России" начнутся 2 декабря, полное расписание можно посмотреть здесь.
В прошлом году город стал самой дорогой новогодней столицей России - на празднование выделили около 327 млн рублей. Примерно треть расходов пришлось на украшения. В парке "Швейцария" открыли гигантский каток, на башнях кремля проецировали мультимедийную новогоднюю программу, в каждом районе города были праздничные фейерверки. А главной площадкой фестиваля "Новогодняя столица России — 2022" стала Нижегородская ярмарка, которую превратили в огромную резиденцию Деда Мороза. Одним из главных праздничных событий стало шоу участников "Ледникового периода", продюсером которого выступил Илья Авербух.
Город очень сильно преобразился в лучшую сторону, тем более, что в этом же году праздновали его 800-летие, говорит экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат регионального Заксобрания Юрий Лебедев. И в итоге город серьезно выиграл.
"Один большой плюс. И горожане получили огромный заряд радостных эмоций, и туристов было очень много. Главное, что после этого они поехали к нам сейчас. У нас просто бум! Такой наплыв сейчас безусловно связан с тем, как прошли торжества год назад", - считает Лебедев.
В Новосибирске пока планируемое празднование отмечено только громким скандалом с перекрытием автомобильного движения по улице Ленина. В итоге в дело вмешалась даже прокуратура, в полицию направлены материалы о возбуждении административного дела по факту самоуправства.
По мнению исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светланы Фоменко, в любом случае, статус "Новогодней столицы" приведет к увеличению потока туристов. Насколько заметным будет увеличение, в НАТО спрогнозировать затрудняются. Местные турагентсва уже с осени предлагают специальные новогодние туры. Например, "Новосибирск - Новогодняя столица 2023" (5 дней / 4 ночи) включает в себя прогулку по центру Новосибирска, осмотр коллекции картин Рериха, экскурсию по Академгородку, поездку в исторические поселения Юрт-Ора и Колывань, обед в гастрономическом театре Puppen Haus" и посещение Музея мировой погребальной культуры.
Тур стоимостью 27 540 рублей предусматривает размещение в 2-местном номере трехзвездочной гостиницы. Есть туры, совмещающие Новосибирск и поездку в Томск. А один из крупных федеральных туроператоров даже поставил в программу на дни новогодних каникул чартерные рейсы Санкт-Петербург-Новосибирск-Санкт-Петербург.
"Мы хотим презентовать наш регион, как Сибирь, чтобы жители европейской части России смогли познакомиться с колоритом сибирского отдыха и зимой нашей", - подчеркивает Светлана Фоменко.
Однако за рамками организованных автобусных экскурсий город видится путешественнику некомфортным и не очень приспособленным для прогулок по нему, считает краевед и экскурсовод, автор книги "555 интересных фактов о Новосибирске" Александр Матвеев.
"Для пешеходов город неприспособлен. Скажу честно – не самый дружелюбный для туристов Новосибирск. Что касается ухоженности, то здесь еще преображаться и преображаться предстоит. Очень много у нас зданий красивых, но обшарпанных, много неухоженных зон, дворов, памятники некоторые нуждаются в реставрации", - говорит Александр Матвеев.
Таким образом, самый главный вопрос: захотят ли туристы, однажды побывавшие в Новосибирске в рамках "Новогодней столицы", вернуться сюда вновь, как это происходит в Нижнем Новгороде, не имеет однозначного ответа.