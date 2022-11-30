На организацию новогодних праздников в 2022 году мэрия Новосибирска потратит 53.3 млн рублей. В 2021 бюджетные траты составили более 19.6 млн, а в "ковидном" 2020 – около 6 млн. Но львиная доля текущих муниципальных "новогодних" трат не имеет никакого отношения к украшению города или созданию праздничного настроения для всех новосибирцев и гостей города. На приезд детей из Беловодского района ЛНР запланировано потратить 23,8 млн рублей. Еще 14,7 млн рублей. пойдет на проведение социальных и благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Таким образом, "чистые" муниципальные новогодние траты составляют всего 14.8 млн рублей, что меньше, чем в прошлом году, когда Новосибирск не имел "столичного" новогоднего статуса.