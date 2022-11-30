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Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
На первый взгляд, траты на празднование Нового года в Новосибирске серьезно выросли

"Новогодняя столица"-2023: получит ли Новосибирск выгоду от своего статуса

Новосибирск получил звание "Новогодняя столица России". В прошлом году его носил Нижний Новгород, вложивший в праздник немалые деньги и нарастивший турпоток. Удастся ли нам повторить успех - в материала Atas.info

Сколько денег потратят на новогодние празднования

На организацию новогодних праздников в 2022 году мэрия Новосибирска потратит 53.3 млн рублей. В 2021 бюджетные траты составили более 19.6 млн, а в "ковидном" 2020 – около 6 млн. Но львиная доля текущих муниципальных "новогодних" трат не имеет никакого отношения к украшению города или созданию праздничного настроения для всех новосибирцев и гостей города.  На приезд детей из Беловодского района ЛНР запланировано потратить 23,8 млн рублей. Еще 14,7 млн рублей. пойдет на  проведение социальных и благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Таким образом, "чистые" муниципальные новогодние траты составляют всего 14.8 млн рублей, что меньше, чем в прошлом году, когда Новосибирск не имел "столичного" новогоднего статуса.

Как видим, в реальности муниципальные траты на организацию праздника даже снизились

Однако, на оформление праздничной иллюминацией основных общественных пространств, так называемых "зон гостеприимства" в рамках проекта "Новогодняя столица России" из бюджета Новосибирской области выделена целевая субсидия на сумму 150 млн. рублей.

На что пойдет новогодний бюджет

"Мы посмотрели, как был украшен Нижний Новгород, позавидовали им, и поняли, что у нас должно быть, как минимум, не хуже. Потому что мы еще и столица Сибири. И поэтому мы разрабатывали все оформление нашего города для того, чтобы можно было как-бы пообщаться и побывать в различных направлениях и частях нашей великой страны", - говорит вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Между тем, с сожалением подчеркивает чиновница, от части положений концепции пришлось отказаться – 25 млн рублей решено потратить на поддержку участников спецоперации на Украине и членов их семей. В результате не будет гигантского театрализованного представления на площади Ленина и грандиозного салюта, отказались и от приглашения известных артистов из Москвы.

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В итоге список праздничного оформления выглядит весьма скромно и уж точно не дотягивает до Нижнего Новгорода. Вот что ответили на запрос Atas.info в мэрии Новосибирска:

"В районах города Новосибирска установлены новогодние фотозоны:

- Михайловская набережная – световые деревья, фотозона "Арка", также будет установлена фотозона "Снежинка";

- Театральный сквер – четыре фотозоны "Снежинка", две композиции "Волшебный лес", светодиодные гирлянды на деревьях;

- Первомайский сквер – арки, световые элементы ("Олени" и "Сани"), производится монтаж композиции "Фонтан", ведутся работы по оформлению деревьев световыми элементами "Снежинка" и "Световые шары";

- территория, прилегающая к строящейся ледовой арене – фотозона "НСК 2023", световая конструкция "Дерево желаний", ведется монтаж каркаса светодиодной ёлки, будет установлено "Северное сияние";

- улица Ленина – устанавливаются опоры для дальнейшего монтажа светового потолка"

Таким образом, ничего сверхординарного, что бы новосибирцы не видели в прошлые годы, за исключением светового потолка на улице Ленина, мэрия не предлагает.  Мероприятия в рамках "Новогодней столицы России" начнутся 2 декабря, полное расписание можно посмотреть здесь.

Как прошли новогодние торжества-2022 в Нижнем Новгороде

В прошлом году город стал самой дорогой новогодней столицей России -  на празднование выделили около 327 млн рублей. Примерно треть расходов пришлось на украшения. В парке "Швейцария" открыли гигантский каток, на башнях кремля проецировали мультимедийную новогоднюю программу, в каждом районе города были праздничные фейерверки. А главной площадкой фестиваля "Новогодняя столица России — 2022" стала Нижегородская ярмарка, которую превратили в огромную резиденцию Деда Мороза. Одним из главных праздничных событий стало шоу участников "Ледникового периода", продюсером которого выступил Илья Авербух.

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Город очень сильно преобразился в лучшую сторону, тем более, что в этом же году праздновали его 800-летие, говорит экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат регионального Заксобрания Юрий Лебедев. И в итоге город серьезно выиграл.

"Один большой плюс. И горожане получили огромный заряд радостных эмоций, и туристов было очень много. Главное, что после этого они поехали к нам сейчас. У нас просто бум! Такой наплыв сейчас безусловно связан с тем, как прошли торжества год назад", - считает Лебедев.

В Новосибирске пока планируемое празднование отмечено только громким скандалом с перекрытием автомобильного движения по улице Ленина. В итоге в дело вмешалась даже прокуратура, в полицию направлены материалы о возбуждении административного дела по факту самоуправства.

Ждать ли туристического бума в Новосибирске?

По мнению исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светланы Фоменко, в любом случае, статус "Новогодней столицы" приведет к увеличению потока туристов. Насколько заметным будет увеличение, в НАТО спрогнозировать затрудняются. Местные турагентсва уже с осени предлагают специальные новогодние туры. Например, "Новосибирск - Новогодняя столица 2023" (5 дней / 4 ночи) включает в себя прогулку по центру Новосибирска, осмотр коллекции картин Рериха, экскурсию по Академгородку, поездку в исторические поселения Юрт-Ора и Колывань, обед в гастрономическом театре Puppen Haus" и посещение Музея мировой погребальной культуры.

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Фото: vk.com/funeralmuseum

Тур стоимостью 27 540 рублей предусматривает размещение в 2-местном номере трехзвездочной гостиницы. Есть туры, совмещающие Новосибирск и поездку в Томск. А один из крупных федеральных туроператоров даже поставил в программу на дни новогодних каникул чартерные рейсы Санкт-Петербург-Новосибирск-Санкт-Петербург.

"Мы хотим презентовать наш регион, как Сибирь, чтобы жители европейской части России смогли познакомиться с колоритом сибирского отдыха и зимой нашей", - подчеркивает Светлана Фоменко.

Однако за рамками организованных автобусных экскурсий город видится путешественнику некомфортным и не очень приспособленным для прогулок по нему, считает краевед и экскурсовод, автор книги "555 интересных фактов о Новосибирске" Александр Матвеев.

"Для пешеходов город неприспособлен. Скажу честно – не самый дружелюбный для туристов Новосибирск. Что касается ухоженности, то здесь еще преображаться и преображаться предстоит. Очень много у нас зданий красивых, но обшарпанных, много неухоженных зон, дворов, памятники некоторые нуждаются в реставрации", - говорит Александр Матвеев. 

Таким образом, самый главный вопрос: захотят ли туристы, однажды побывавшие в Новосибирске в рамках "Новогодней столицы", вернуться сюда вновь, как это происходит в Нижнем Новгороде, не имеет однозначного ответа.

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