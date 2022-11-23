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Опубликована программа новогодних мероприятий в Новосибирске

Сегодня, 13:11
Фото: Telegram-канал "Любить Новосибирск"
Улица Ленина
На ВК-странице проекта “Новосибирск — новогодняя столица России” опубликовали программу празднования Нового года.

Первое мероприятие пройдет 2 декабря в 17:00 в Первомайском сквере и на ул. Ленина, которые обещают превратить в “сказочное пространство”. Там зажгутся “миллион” разноцветных огней, откроются композиции с огромными снежинками, заработают многочисленные фотозоны: гигантские  елочные игрушки, сани, запряженные оленями, сияющие арки, светодиодный фонтан.

На следующий день, 3 декабря, в концертном комплексе им. Маяковского откроется приемная первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Можно будет отправить дедушке письмо-приглашение, посмотреть мультики на “Дед Мороз ТВ” и посидеть в тематическом кафе.

10 декабря на Михайловской набережной заработает обновленный домик Снежинки. Все желающие смогут создать с помощью тач-экрана цифровую резную льдинку. Потом эти снежинки закружатся в цифровой метели - одном из символов новогодней столицы.

22 декабря состоится торжественное открытие проекта «Новосибирск - новогодняя столица России».

24 декабря на Михайловской набережной можно будет прокатиться по самому длинному катку в РФ, открытие в 19:00.

В первый день 2023 года в Новосибирске будут водить хоровод “Новогодняя столица России”. На 2-6 января запланирован фестиваль снежных баб. Кроме того, со 2 по 7 января по городу будет курсировать праздничный автобус.

7 января в Рождество Христово пройдет фестиваль колокольных звонов и торжественная передача символа «Новогодней столицы России» Суздалю.

Ранее сообщалось, что на украшение Театрального сквера в центре Новосибирска потратят 2,2 млн рублей. Планируется построить ледяную ограду с подсветкой, установить восемь скульптур изо льда, украсить лавочки.

Как украсят Театральный сквер в Новосибирске к Новому году – на что выделят 2,2 млн
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#Общество#Город#Новосибирск#Новогодняя программа#Новый год
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