Домик находится на Михайловской набережной. Там же откроют самый длинный каток в России. Заказчиком оформления домика для снежинки стала – городская дирекция творческих программ.
Работы оценили в 931 тысяч рублей. Деньги выделят за счет бюджета города.
Из документации следует, что с 1 по 9 декабря подрядчик должен украсить снежинку внутри и снаружи. Для этого можно использовать точное количество шаров, елочных веток и гирлянды. Дизайн будет в белом цвете.
Также важно оформить фотозону. Домик откроют 10 декабря. В нем поместят снежинку – символ новогодней столицы России.
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