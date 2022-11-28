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Миллион потратят на украшение домика для снежинки в Новосибирске

Сегодня, 06:01
Фото: atas.info
Игла - домик снежинки

В Новосибирске украсят домик снежинки почти за миллион рублей

Новосибирск продолжают украшать к Новому году-2023. Оформляют и домик для снежинки, которая перешла к городу в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России». Стоимость украшения опубликована на сайте госзакупок.

Домик находится на Михайловской набережной. Там же откроют самый длинный каток в России. Заказчиком оформления домика для снежинки стала – городская дирекция творческих программ.

Работы оценили в 931 тысяч рублей. Деньги выделят за счет бюджета города.

Из документации следует, что с 1 по 9 декабря подрядчик должен украсить снежинку внутри и снаружи. Для этого можно использовать точное количество шаров, елочных веток и гирлянды. Дизайн будет в белом цвете.

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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Также важно оформить фотозону. Домик откроют 10 декабря. В нем поместят снежинку – символ новогодней столицы России.

Читайте также про снежный городок с ледяными аттракционами, скульптурами и катком, который возведут в Театральном сквере в преддверии нового 2023 года. На оформление центра города мэрия потратит 2,2 млн рублей. 

#Новосибирск#Эмилия Губарева
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