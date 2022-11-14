В Новосибирске мэрию накажут за самоуправство при перекрытии улицы Ленина

Новосибирцы были крайне возмущены таким решением властей и попросили прокуратуру проверить перекрытие улицы Ленина. Выяснилось, что нарушения со стороны властей все же были: главную улицу закрыли на два дня раньше. Изначально сроки были с 6 ноября до 10 февраля-2022.
Кроме того, в мэрии не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация о перекрытии была опубликована с нарушениями, дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.
После проверки мэру Анатолию Локтю внесли представление об устранении нарушений законодательства. В полицию направили материалы о возбуждении административного дела по факту самоуправства.
Напомним, что эксперты называют перекрытие улицы невежеством средневековья. Изначально там планировалось организовать пешеходную праздничную зону, украшенную гирляндами.