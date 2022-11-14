В Новосибирске мэрию накажут за самоуправство при перекрытии улицы Ленина

Новосибирцы были крайне возмущены таким решением властей и попросили прокуратуру проверить перекрытие улицы Ленина. Выяснилось, что нарушения со стороны властей все же были: главную улицу закрыли на два дня раньше. Изначально сроки были с 6 ноября до 10 февраля-2022.