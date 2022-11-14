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Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?

Сегодня, 03:29
Фото: atas.info
Городские власти нарушили ряд требований при перекрытии улицы

В Новосибирске мэрию накажут за самоуправство при перекрытии улицы Ленина

Муниципалитет ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина, сообщают в прокуратуре.

Новосибирцы были крайне возмущены таким решением властей и попросили прокуратуру проверить перекрытие улицы Ленина. Выяснилось, что нарушения со стороны властей все же были: главную улицу закрыли на два дня раньше. Изначально сроки были с 6 ноября до 10 февраля-2022.

Кроме того, в мэрии не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация о перекрытии была опубликована с нарушениями,  дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.

После проверки мэру Анатолию Локтю внесли представление об устранении нарушений законодательства. В полицию направили материалы о возбуждении административного дела по факту самоуправства.

Напомним, что эксперты называют перекрытие улицы невежеством средневековья. Изначально там планировалось организовать пешеходную праздничную зону, украшенную гирляндами. 

Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия
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