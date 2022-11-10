Негативные последствия перекрытия движения по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска в первую очередь ощутили на себе автомобилисты. Как говорит руководитель регионального отделения "Федерации автовладельцев России" Вячеслав Ашурков, еще две-три недели автолюбители будут только привыкать к тому, что перекрыта одна из центральных улиц.
"Пробки неизбежны", - констатирует эксперт, обращая внимание на то, что власти не организовали информационных щитов и знаков, которые помогли бы водителям заранее выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, перекрытие улицы создало огромные проблемы для автовладельцев, живущих в "тихом центре". Теперь попасть к себе во двор для них – настоящий квест.
В мэрии говорят – Новосибирск в этом году носит звание "Новогодняя столица России", и именно поэтому реанимировали идею сделать улицу Ленина пешеходной. До 1 декабря на ней будут монтировать так называемый "световой потолок", дабы поразить туристов, которые приедут в Новосибирск на новогодние праздники.
Открыть движение собираются только 10 февраля, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. До этого пешеходная зона будет "зоной гостеприимства", на тротуарах будет работать фуд-корт, основной "фишкой" которого станут большие самовары с чаем.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Антонов, в чей округ входит улица Ленина, напоминает, что первую попытку создать здесь пешеходную зону мэрия предприняла летом 2017 года. Тогда движение закрывали по выходным дням и устраивали на проезжей части различные массовые мероприятия.
Местные жители восприняли эту инициативу крайне негативно. С одной стороны – транспортные проблемы с другой – новосибирцы жаловались на постоянный шум под окнами и мусор, который оставляли гуляющие.
"Это дикость. Это бескультурье, невежество средневековое нашей власти сегодня, – комментирует Антонов решение о перекрытии улицы до февраля 2023 года, которое муниципалитет принял, не посоветовавшись с жильцами микрорайона. – Я категорически отрицательно отношусь ко всем действиям власти, которые лишены смысла и целеполагания. Смысла перекрывать улицу Ленина для организации какого-то праздничного пространства нет абсолютно никакого. Да еще и на такой длительный период".
В начале 2018 года, после длительных обсуждений, предложение сделать улицу Ленина пешеходной было признано неудачным. Тут сыграло свою роль и мнение ГИБДД, где заявили, что улица является главной транзитной магистралью, и ширина ее проезжей части должна составлять не менее 6.5 метров. И расчеты специалистов СГУПС, согласно которым в случае перекрытия значительно возрастет нагрузка на соседние улицы, а поток машин на улице Горького и вовсе вырастет на 115%.
Тогда же главный лоббист идеи создания пешеходной улицы в Новосибирске, начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова не оставляла идеи перекрывать движение хотя бы на время.
Говоря о назойливом стремлении мэрии сделать на Ленина пешеходное пространство, ведь в других городах оно есть, Константин Антонов вспоминает, как формировалась застройка центра Томска в 19 веке. Тогда каждый купец считал, что его дом должен быть непременно выше, чем у соседа.
"Сегодняшние новосибирские власти – этот тот же уровень и менталитет купчишек. Но только в отличие от тех купчишек, у нынешних отцов и матерей города, кроме отсутствия мозгов и культуры, еще и денег нет. Поэтому рады были бы поставить позолоченные блоки, но поставили бетонные с ржавыми потеками", - резюмирует депутат.
Пешеходная улица для активной общественной жизни безусловно важна, уверен урбанист Дмитрий Лебедев. Но с его точки зрения, выбор улицы Ленина для этой цели не самый удачный. Лебедев составил карту так называемых "точек притяжения" в районе площади Ленина, то есть, тех мест, где всегда многолюдно.
"Как видно, улица Ленина соединяет всего 6-7 пунктов. Где находится основная масса? На Вокзальной магистрали и Красном проспекте. Неужели нужно перекрывать их? Нет, конечно. Но сделать шаг в сторону бульвара было бы очень полезно", - считает Лебедев.
Здесь стоит заметить, что предложения сделать улицу Ленина пешеходной звучали еще в 70-е годы прошлого века, но, скажем, в 2010 году в мэрии понимали, что в современных реалиях это будет не самое лучшее решение.
"1970-е и 2000–е годы — это разное время. Сейчас на улице Ленина много зон притяжения автомобилей. Как к банку подъезжать, например? Большой магазин "Универсам" — как туда заехать и выехать покупателям? Или товар завезти? Представьте, сколько хозяйствующих субъектов потребуется убедить в целесообразности этой идеи! Еще и сложность с собственностью на землю. Там часть федеральной земли, которой город не распоряжается. Сейчас есть и частная собственность на землю: отдельные жилые дома и прилегающие к ним территории принадлежат собственникам жилья. Слишком много вопросов", - говорил занимавший тогда пост вице-мэра Андрей Ксензов.
Но, тем не менее, сейчас улицу закрыли более чем на три месяца. Но будет ли выдержан этот срок – вопрос дискуссионный. В дело может вмешаться Генеральная прокуратура. Обращение к главному надзорному органу страны написал секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. В нем он перечисляет многочисленные нарушения федерального и регионального законодательства, которые были допущены мэрией Новосибирска при принятии решения о перекрытии движения.
Мезенцев ссылается на нормы федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", ведомственные приказы Минтранса РФ и постановление правительства Новосибирской области "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области".
Эти документы определяют порядок принятия решения о перекрытии участков дорожной сети. В частности, необходимо сформулировать обоснованную причину прекращения движения автомобилей, разработать проект организации дорожного движения и схему объездов перекрытого участка, которая должна быть опубликована не позднее 30 дней до начала введения ограничений.
Ничего этого не было сделано, констатирует Михаил Мезенцев: "Я сторонник того, чтобы не только рядовые граждане соблюдали закон, но и люди, занимающие ответственные должности. То, что сегодня происходит в Новосибирске, говорит нам об обратном. Просто взяли и перекрыли, как у себя в огороде".
О реакции Генпрокуратуры пока ничего не известно.