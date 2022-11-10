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Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина

Сегодня, 09:58
Фото: atas.info
Движение по одной из центральных улиц закрыли на три месяца

Эксперты раскритиковали перекрытие улицы Ленина в Новосибирске

Одну из центральных городских магистралей Новосибирска, улицу Ленина, закрыли для автомобильного движения до февраля 2023 года. Мэрия намерена организовать там пешеходную праздничную зону, украшенную гирляндами. Однако многие приняли это решение в штыки, напоминая о предыдущем неудачном опыте

Негативные последствия перекрытия движения по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска в первую очередь ощутили на себе автомобилисты. Как говорит руководитель регионального отделения "Федерации автовладельцев России" Вячеслав Ашурков, еще две-три недели автолюбители будут только привыкать к тому, что перекрыта одна из центральных улиц. 

"Пробки неизбежны", - констатирует эксперт, обращая внимание на то, что власти не организовали информационных щитов и знаков, которые помогли бы водителям заранее выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, перекрытие улицы создало огромные проблемы для автовладельцев, живущих в "тихом центре". Теперь попасть к себе во двор для них – настоящий квест.

Вот так теперь по вечерам выглядит центр Новосибирска
Фото: 2GIS

В мэрии говорят – Новосибирск в этом году носит звание "Новогодняя столица России", и именно поэтому реанимировали идею сделать улицу Ленина пешеходной. До 1 декабря на ней будут монтировать так называемый "световой потолок", дабы поразить туристов, которые приедут в Новосибирск на новогодние праздники. 

Открыть движение собираются только 10 февраля, сообщила вице-мэр Анна Терешкова. До этого пешеходная зона будет "зоной гостеприимства", на тротуарах будет работать фуд-корт, основной "фишкой" которого станут большие самовары с чаем.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Антонов, в чей округ входит улица Ленина, напоминает, что первую попытку  создать здесь пешеходную зону мэрия предприняла летом 2017 года. Тогда движение закрывали по выходным дням и устраивали на проезжей части различные массовые мероприятия. 

Местные жители восприняли эту инициативу крайне негативно. С одной стороны – транспортные проблемы с другой – новосибирцы жаловались на постоянный шум под окнами и мусор, который оставляли гуляющие.

"Это дикость. Это бескультурье, невежество средневековое нашей власти сегодня, – комментирует Антонов решение о перекрытии улицы до февраля 2023 года, которое муниципалитет принял, не посоветовавшись с жильцами микрорайона. – Я категорически отрицательно отношусь ко всем действиям власти, которые лишены смысла и целеполагания. Смысла перекрывать улицу Ленина для организации какого-то праздничного пространства нет абсолютно никакого. Да еще и на такой длительный период".
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В начале 2018 года, после длительных обсуждений, предложение сделать улицу Ленина пешеходной было признано неудачным. Тут сыграло свою роль и мнение ГИБДД, где заявили, что улица является главной транзитной магистралью, и ширина ее проезжей части должна составлять не менее 6.5 метров. И расчеты специалистов СГУПС, согласно которым в случае перекрытия значительно возрастет нагрузка на соседние улицы, а поток машин на улице Горького и вовсе вырастет на 115%. 

Тогда же главный лоббист идеи создания пешеходной улицы в Новосибирске, начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова не оставляла идеи перекрывать движение хотя бы на время.

Чиновница много лет вынашивает идею сделать улицу Ленина пешеходной
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой

Говоря о назойливом стремлении мэрии сделать на Ленина пешеходное пространство, ведь в других городах оно есть, Константин Антонов вспоминает, как формировалась застройка центра Томска в 19 веке. Тогда каждый купец считал, что его дом должен быть непременно выше, чем у соседа.

"Сегодняшние новосибирские власти – этот тот же уровень и менталитет купчишек. Но только в отличие от тех купчишек, у нынешних отцов и матерей города, кроме отсутствия мозгов и культуры, еще и денег нет. Поэтому рады были бы поставить позолоченные блоки, но поставили бетонные с ржавыми потеками", - резюмирует депутат.

Пешеходная улица для активной общественной жизни безусловно важна, уверен урбанист Дмитрий Лебедев. Но с его точки зрения, выбор улицы Ленина для этой цели не самый удачный. Лебедев составил карту так называемых "точек притяжения" в районе площади Ленина, то есть, тех мест, где всегда многолюдно.

Ленина - далеко не самая интересная улица для пешеходов
Фото: peshemove.org
"Как видно, улица Ленина соединяет всего 6-7 пунктов. Где находится основная масса? На Вокзальной магистрали и Красном проспекте. Неужели нужно перекрывать их? Нет, конечно. Но сделать шаг в сторону бульвара было бы очень полезно",  - считает Лебедев.

Здесь стоит заметить, что предложения сделать улицу Ленина пешеходной звучали еще в 70-е годы прошлого века, но, скажем, в 2010 году в мэрии понимали, что в современных реалиях это будет не самое лучшее решение.

"1970-е и 2000–е годы — это разное время. Сейчас на улице Ленина много зон притяжения автомобилей. Как к банку подъезжать, например? Большой магазин "Универсам" — как туда заехать и выехать покупателям? Или товар завезти? Представьте, сколько хозяйствующих субъектов потребуется убедить в целесообразности этой идеи! Еще и сложность с собственностью на землю. Там часть федеральной земли, которой город не распоряжается. Сейчас есть и частная собственность на землю: отдельные жилые дома и прилегающие к ним территории принадлежат собственникам жилья. Слишком много вопросов", - говорил занимавший тогда пост вице-мэра Андрей Ксензов.

Вид бетонных блоков не добавляет хорошего настроения пешеходам
Фото: 1MI

Но, тем не менее, сейчас улицу закрыли более чем на три месяца. Но будет ли выдержан этот срок – вопрос дискуссионный. В дело может вмешаться Генеральная прокуратура. Обращение к главному надзорному органу страны написал секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. В нем он перечисляет многочисленные нарушения федерального и регионального законодательства, которые были допущены мэрией Новосибирска при принятии решения о перекрытии движения. 

Мезенцев ссылается на нормы федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации",  ведомственные приказы Минтранса РФ и постановление правительства Новосибирской области "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области".

Эти документы определяют порядок принятия решения о перекрытии участков дорожной сети. В частности, необходимо сформулировать обоснованную причину прекращения движения автомобилей, разработать проект организации дорожного движения и схему объездов перекрытого участка, которая должна быть опубликована не позднее 30 дней до начала введения ограничений.

Ничего этого не было сделано, констатирует Михаил Мезенцев: "Я сторонник того, чтобы не только рядовые граждане соблюдали закон, но и люди, занимающие ответственные должности. То, что сегодня происходит в Новосибирске, говорит нам об обратном. Просто взяли и перекрыли, как у себя в огороде".

О реакции Генпрокуратуры пока ничего не известно.

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