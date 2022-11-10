"1970-е и 2000–е годы — это разное время. Сейчас на улице Ленина много зон притяжения автомобилей. Как к банку подъезжать, например? Большой магазин "Универсам" — как туда заехать и выехать покупателям? Или товар завезти? Представьте, сколько хозяйствующих субъектов потребуется убедить в целесообразности этой идеи! Еще и сложность с собственностью на землю. Там часть федеральной земли, которой город не распоряжается. Сейчас есть и частная собственность на землю: отдельные жилые дома и прилегающие к ним территории принадлежат собственникам жилья. Слишком много вопросов", - говорил занимавший тогда пост вице-мэра Андрей Ксензов.