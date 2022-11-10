Терешкова рассказала, что сейчас не то время, чтобы над Новосибирском смеялись из-за необычной формы катка. Напомним, что он представляет собой ракету, но некоторые разглядели эротичную форму в виде фаллоса.
Да и новосибирцы не хотели в этом году никакого катка у НОВАТа, судя по опросу мэрии. Теперь в городе появится самый длинный каток на Михайловской набережной.
Напомним, что городские власти представили ранее три проекта оформления площади Ленина. Так, предлагалось сделать каток в прежней форме, или же ее заострить. Третьим вариантом был вообще отказ от катка.
Также напомним, что набережная станет главной площадкой на время празднования Нового года. Именно там и зальют самый длинный каток.