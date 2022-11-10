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В Новосибирске отказались от скандального катка-фаллоса на площади Ленина

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
Новосибирцы останутся без катка в центре города

В Новосибирске отказались от скандального катка-фаллоса на площади Ленина

Новогоднего катка-фаллоса возле оперного театра в Новосибирске не будет, о чем заявила вице-мэр Анна Терешкова.

Терешкова рассказала, что сейчас не то время, чтобы над Новосибирском смеялись из-за необычной формы катка. Напомним, что он представляет собой ракету, но некоторые разглядели эротичную форму в виде фаллоса.

Да и новосибирцы не хотели в этом году никакого катка у НОВАТа, судя по опросу мэрии. Теперь в городе появится самый длинный каток на Михайловской набережной.

Напомним, что городские власти представили ранее три проекта оформления площади Ленина. Так, предлагалось сделать каток в прежней форме, или же ее заострить. Третьим вариантом был вообще отказ от катка. 

Также напомним, что набережная станет главной площадкой на время празднования Нового года. Именно там и зальют самый длинный каток. 

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#2022
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