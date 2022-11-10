В Новосибирске начал рассыпаться отремонтированный Димитровский мост

Не прошло и 5 лет с момента завершения ремонта, как на мосту снова появились дефекты. Автомобилисты не раз жаловались на большое количество ям. Общественный транспорт научился их объезжать, а вот некоторые водители, не задумываясь о впадинах, ненароком ломают свою машину.