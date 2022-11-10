atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Димитровский мост буквально рассыпается в Новосибирске после недавнего капремонта

Сегодня, 01:39
Фото: atas.info
На Димитровском мосту много ям

В Новосибирске начал рассыпаться отремонтированный Димитровский мост

На Димитровском мосту четыре года назад делали капитальный ремонт, только вот сейчас состояние у него уже неудовлетворительное: переправа рассыпается на глазах.

Летом 2018 года Димитровский мост отремонтировали. Стоимость ремонта достигла 247 млн рублей. Подрядчиком была компания «Новосибирскавтодор».

Не прошло и 5 лет с момента завершения ремонта, как на мосту снова появились дефекты. Автомобилисты не раз жаловались на большое количество ям. Общественный транспорт научился их объезжать, а вот некоторые водители, не задумываясь о впадинах, ненароком ломают свою машину.

Одной из причин пробок на мосту являются ямы. На полосе все пытаются объехать разрушенный участок и перестраиваются в соседние ряды. 

Напомним, что серьезные проблемы наблюдаются на Димитровском мосту и его дамбе со стороны площади Энергетиков. Мэрия пытается через суд заставить подрядчика провести ремонт по гарантии, однако дорожники отказываются, ссылаясь на то, что в проектной документации не была учтена интенсивность движения автомобилей на этом отрезке.

"Нет контроля – нет дороги": в Новосибирске самые плохие в Сибири автомагистрали
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Город#Транспорт
Подпишитесь
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
Вчера, 18:33
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Вчера, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Вчера, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Вчера, 14:08
Агропродовольственный форум в Новосибирске – лучшие фото с выставки
Вчера, 16:58
Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
Вчера, 17:34