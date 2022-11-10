В Новосибирске начал рассыпаться отремонтированный Димитровский мост

Летом 2018 года Димитровский мост отремонтировали. Стоимость ремонта достигла 247 млн рублей. Подрядчиком была компания «Новосибирскавтодор».
Не прошло и 5 лет с момента завершения ремонта, как на мосту снова появились дефекты. Автомобилисты не раз жаловались на большое количество ям. Общественный транспорт научился их объезжать, а вот некоторые водители, не задумываясь о впадинах, ненароком ломают свою машину.
Одной из причин пробок на мосту являются ямы. На полосе все пытаются объехать разрушенный участок и перестраиваются в соседние ряды.
Напомним, что серьезные проблемы наблюдаются на Димитровском мосту и его дамбе со стороны площади Энергетиков. Мэрия пытается через суд заставить подрядчика провести ремонт по гарантии, однако дорожники отказываются, ссылаясь на то, что в проектной документации не была учтена интенсивность движения автомобилей на этом отрезке.