Праздника не будет: новосибирцы останутся без концертов и салютов на Новый год

Как рассказали в муниципалитете, в 2022 году в Новосибирске не станут устанавливать сцену, перекрывать дороги и запускать салюты.
Стоит отметить, что новогодняя программа еще не утверждена. Однако сейчас уже многое определено. В частности, праздник будет нацелен только на семейную аудиторию и детей мобилизованных, пишет РБК.
Ранее сообщалось, что на празднование Нового года в столице Сибири планировалось потратить 230 млн рублей, но сейчас власти обсуждают возможность уменьшить эту сумму.
Напомним, что новосибирские семьи мобилизованных получат 25 млн рублей за счет новогодних торжеств. Сэкономленные на праздновании Нового года деньги в размере 25 млн отдадут военным и их семьям в качестве меры поддержки. Эта сумма послужит также компенсацией расходов на снаряжение мобилизованных, которое закупали для них родственники.