Праздника не будет: новосибирцы останутся без концертов и салютов на Новый год

Напомним, что новосибирские семьи мобилизованных получат 25 млн рублей за счет новогодних торжеств. Сэкономленные на праздновании Нового года деньги в размере 25 млн отдадут военным и их семьям в качестве меры поддержки. Эта сумма послужит также компенсацией расходов на снаряжение мобилизованных, которое закупали для них родственники.