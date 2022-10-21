Новосибирские семьи мобилизованных получат 25 млн рублей за счет новогодних торжеств

«Муниципалитет сократит расходы на новогодние торжества на 25 млн рублей для распределения этих средств семьям мобилизованных. Это решение уже подготовлено и рассматривается комиссией. Но есть ряд статьей, которые уже профинансированы и по ним всё закуплено. Новогоднее оборудование начали уже устанавливать в городе», - сообщил градоначальник.
Сэкономленные на праздновании Нового года деньги в размере 25 млн отдадут военным и их семьям в качестве меры поддержки. Эта сумма послужит также компенсацией расходов на снаряжение мобилизованных, которое закупали для них родственники.
Напомним, в Новосибирске ранее отменили новогодние салюты и концерты из-за спецоперации. А так, как бюджет предусматривал расходы на торжества, не потраченные деньги власти решили раздать мобилизованным.