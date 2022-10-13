Половина новосибирцев поддерживают отмену новогодних корпоративов

Выяснилось, что всего лишь 4 из 10 работодателей планируют новогодние корпоративы. Из них 13% будут отмечать Новый год в офисе, еще 20% готовят вечеринку в ресторане, 2% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования.