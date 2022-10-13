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Половина новосибирцев поддерживают отмену новогодних корпоративов

Сегодня, 04:23
Фото: 1MI
52 процента сибиряков не хотят корпоративы на Новый год (особенно мужчины)
Каждый второй житель Новосибирска не хочет новогодних корпоративов. Исследование провел сервис SuperJob.

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода ранее заявили, что все новогодние мероприятия будут отменены. Аналитики решили узнать, поддерживают ли данную инициативу работодатели и сотрудники.

Выяснилось, что всего лишь 4 из 10 работодателей планируют новогодние корпоративы. Из них 13% будут отмечать Новый год в офисе, еще 20% готовят вечеринку в ресторане, 2% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования.

Интересно, что каждый второй новосибирец (52%) тоже отказался от мероприятий на этот Новый год.  За отмену больше выступают мужчины

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Россия
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