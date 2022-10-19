Новогодние столы начали бронировать в Новосибирске с октября

В кафе Сасао lounge клиенты активно бронируют столы в начале ноября, но уже сейчас звонят для уточнений. В начале декабря почти все места будут заняты, а стоимость в ночь с 31 декабря на 1 января составит 500 рублей при минимальном чеке в 3 тысячи рублей.
Ресторан «Хамовники» не будет работать в новогоднюю ночь из-за того, что у них семейные сотрудники и они хотят провести этот праздник со своими близкими. А вот ресторан Siberian Story предлагает заплатить от 4 тысяч рублей за человека.
Клуб RESPUBLICA составит уникальную программу с лучшими диджеями на новогоднюю ночь – за это нужно будет заплатить 2 тысячи рублей при заказе на одного человека на сумму в 1 тысячу рублей.
Желающим провести Новый год в танцевальном режима можно провести время в лофт-парке «Подземка», где будет проходить дискотека с 22:00 до 06:00. Билет стоить будет всего 400 рублей, но на входе запросят еще 600 рублей доплаты.