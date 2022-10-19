Новогодние столы начали бронировать в Новосибирске с октября

В кафе Сасао lounge клиенты активно бронируют столы в начале ноября, но уже сейчас звонят для уточнений. В начале декабря почти все места будут заняты, а стоимость в ночь с 31 декабря на 1 января составит 500 рублей при минимальном чеке в 3 тысячи рублей.