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Кафе

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Ноябрь
Новосибирские власти построят чайхану за 1,8 млн рублей
4 ноября, 10:01
Октябрь
Нелегальную шашлычную у ЦУМа снесли в Новосибирске
В Новосибирске избавились от нелегальной точки общепита, сообщают в ГУ ФССП.
23 октября, 04:51
Группу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»
Трех мигрантов выдворят из России за нарушение правил въезда и проживания. Меры предприняли после рейда в кафе «Звезда Востока», сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
14 октября, 10:39
Сентябрь
«Мы больше не можем так жить»: на Хилке снова попросили закрыть «жральни» мигрантов
4 сентября, 01:47
Август
Еще два мигрантских кафе закрыли в Новосибирске
Несколько заведений общепита, где работали мигранты, закрыли в Новосибирске, подробности дали в СК.
23 августа, 04:24
Снести кафе в форме шара у «Глобуса» намерена мэрия в Новосибирске
В Новосибирске могут снести кафе интересной формы: сейчас администрация судится с владельцем здания, соответствующее дело рассматривает Арбитражный суд.
13 августа, 08:28
Июль
Кафе и торговые палатки снесут на улице Хилокская в Новосибирске
Мэрия приняла решение о демонтаже незаконно установленных торговых объектов около скандально известного Хилокского рынка.
7 июля, 02:56
Мигрантское кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне прикрыли в Новосибирске
5 июля, 01:41
Апрель
Облава на нелегалов-мигрантов в восточных кафе Новосибирска — сколько поймали?
25 апреля, 06:11
В Новосибирске массовое задержание мигрантов, нелегально работавших в общепите
5 апреля, 03:56
Март
Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
В Новосибирске продаются две корейских кафе, оборудованных для доставки, с клиентской базой и стратегией развития, по франшизе Kannam Chiken, за 8,5 млн рублей.
18 марта, 01:34
Февраль
Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
Предприниматель Александр Пичугин, известный по проектам в ресторанном бизнесе, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Nudles by Ivleeva (игра слов «обнажение» и «лапша»).
13 февраля, 09:03
Кафе в Новосибирске бесплатно кормит сотни пенсионеров и инвалидов
В конце января в Новосибирске вновь открылось бесплатное кафе для пенсионеров и инвалидов под названием «Добродомик». Теперь они работают на Красном проспекте, 64. Каждый день здесь бесплатно кормят около сотни человек.
1 февраля, 06:39
Январь
Новосибирцы смогут попробовать блюда кухонь мира в сетевом фуд-холле
23 января, 08:35
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров «Добродомик» закрылось в Новосибирске
В Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик»: в чем причина?
15 января, 08:52
Декабрь 2023
Кафе и магазины в Новосибирске посоревнуются в лучшем оформлении к Новому году
В Новосибирске пройдет конкурс декора кафе и магазинов к Новому году. Компании и частные предприниматели могут подать заявки в районных администрациях до 20 декабря, сообщили в мэрии.
13 декабря 2023, 03:55
Ноябрь 2023
В новосибирской мэрии не определились с судьбой участка на месте Park Cafе
24 ноября 2023, 09:06
Демонтаж скандального Park Сafé начался в Первомайском сквере Новосибирска
В Первомайском сквере Новосибирска начался процесс сноса здания, которое ранее служило местом расположения ресторанов Park Сafé и «Перчини», сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Стены кафе аккуратно демонтируют.
23 ноября 2023, 01:31
Новосибирская мэрия продолжает войну с шашлычниками у Монумента Славы
18 ноября 2023, 12:09
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
10 ноября 2023, 07:46

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