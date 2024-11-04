Кафе в Новосибирске бесплатно кормит сотни пенсионеров и инвалидов

В конце января в Новосибирске вновь открылось бесплатное кафе для пенсионеров и инвалидов под названием «Добродомик». Теперь они работают на Красном проспекте, 64. Каждый день здесь бесплатно кормят около сотни человек.