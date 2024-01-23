Новосибирцы смогут попробовать блюда кухонь мира в сетевом фуд-холле

Как сообщает «Деловой квартал -Новосибирск», фуд-холл располагается в торгово-выставочном комплексе «Калейдоскоп Комфорта и уюта» (Карла Маркса, 6/1). Сейчас новосибирцы могут попробовать блюда из морепродуктов («Мидийная»), курицу во фритюре («Крылья Чака»), свиные и говяжьи ребрышки («Реберная»), кавказскую («Дом грузина»), мексиканскую (Tacos) и американскую («На Фарше») кухню. Сладкоежек ждут в кафе-мороженом «Три пингвина» и эклерной Manna Confectionery. Имеется и бар с пиратским названием «Йо-хо-хо».