Новосибирцы смогут попробовать блюда кухонь мира в сетевом фуд-холле

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как сообщает «Деловой квартал -Новосибирск», фуд-холл располагается в торгово-выставочном комплексе «Калейдоскоп Комфорта и уюта» (Карла Маркса, 6/1). Сейчас новосибирцы могут попробовать блюда из морепродуктов («Мидийная»), курицу во фритюре («Крылья Чака»), свиные и говяжьи ребрышки («Реберная»), кавказскую («Дом грузина»), мексиканскую (Tacos) и американскую («На Фарше») кухню. Сладкоежек ждут в кафе-мороженом «Три пингвина» и эклерной Manna Confectionery. Имеется и бар с пиратским названием «Йо-хо-хо».
В будущем здесь появятся зоны с блюдами итальянской, японской, вьетнамской, грузинской, турецкой и среднеазиатской кухни и бар с крепкими напитками. Предполагается проводить диджей-сеты. Всего в новом фуд-холле может разместиться около 400 гостей.
Часы работы фуд-холла «6/1».
Понедельник–четверг: 10.00-21.00
Пятница–суббота: 10.00 — 23.00.
Воскресенье: 10.00-21.00.
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