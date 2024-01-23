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Published Сегодня, 08:35

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Новосибирцы смогут отведать блюда мировой кухни и выпить кофе

Новосибирцы смогут попробовать блюда кухонь мира в сетевом фуд-холле

23 января 2024, 08:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцы смогут отведать блюда мировой кухни и выпить кофе

В Новосибирске открылся сетевой фуд-холл с мировой кухней

На площади Карла Маркса появился фуд-холл «6/1». В нем будут работать более 30 ресторанных зон с блюдами различных кухонь мира.

Как сообщает «Деловой квартал -Новосибирск», фуд-холл располагается в торгово-выставочном комплексе «Калейдоскоп Комфорта и уюта» (Карла Маркса, 6/1). Сейчас новосибирцы могут попробовать блюда из морепродуктов («Мидийная»), курицу во фритюре («Крылья Чака»), свиные и говяжьи ребрышки («Реберная»), кавказскую («Дом грузина»), мексиканскую (Tacos) и американскую («На Фарше») кухню. Сладкоежек ждут в кафе-мороженом «Три пингвина» и эклерной Manna Confectionery. Имеется и бар с пиратским названием «Йо-хо-хо».

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В будущем здесь появятся зоны с блюдами итальянской, японской, вьетнамской, грузинской, турецкой и среднеазиатской кухни и бар с крепкими напитками. Предполагается проводить диджей-сеты. Всего в новом фуд-холле может разместиться около 400 гостей.

Часы работы фуд-холла «6/1».
Понедельник–четверг: 10.00-21.00
Пятница–суббота: 10.00 — 23.00.
Воскресенье: 10.00-21.00.

Напомним, что в Новосибирске агрессивная девушка кидалась стульями в посетителей и охрану.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Отдых#Кафе#Еда#Рестораны#Общепит#Александр Ляхов
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