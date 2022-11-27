Все развлечения на набережной Новосибирска в Новый год-2023: ледовый городок, каток

Главным событием в мегаполисе станет открытие самого большого в России катка в парке «Михайловская набережная». Оно запланировано на 24 декабря в нижней зоне променада. Покататься на коньках там сможет любой желающий и абсолютно бесплатно.
«Территорию вокруг катка украсят большая елка с иллюминациями, скульптуры заснеженных деревьев. В оформлении использовались элементы, символизирующие титул «Новогодней столицы России». Проход на площадки для всех свободный и бесплатный», - рассказали Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска».
Отмечается, что 22 декабря к нам приедут на фестиваль Деды Морозы с 85 городов страны. Несколько регионов уже подали заявки на участие, с ними идет заключение контрактов.
«Также ожидаются фестивали «снежных баб» (со 2 по 6 января), «колокольных звонов» (в Рождество 7 января), и в этот же день передача символа «Снежинки»».
Традиционно на набережной заработает самый крупный Ледовый городок, тематикой которого станет в этом году 130-летний юбилей Новосибирска. Для детей и их родителей возведут огромные ледяные замки, горки, лабиринты.