atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Все развлечения на набережной Новосибирска в Новый год-2023: ледовый городок, каток

Сегодня, 09:25
Фото: мэрия Новосибирска
Как отметят Новый год-2023 на Михайловской набережной в Новосибирске

Какие аттракционы откроют на Михайловской набережной в Новый год-2023

Власти Новосибирска готовят в преддверии новогодних каникул на Михайловской набережной целый кластер развлечений. Фестивали, аттракционы и открытие катка, что ждет сибиряков и гостей столицы Сибири в декабре и январе 2023 года, узнал Atas.info.

Главным событием в мегаполисе станет открытие самого большого в России катка в парке «Михайловская набережная». Оно запланировано на 24 декабря в нижней зоне променада. Покататься на коньках там сможет любой желающий и абсолютно бесплатно.

«Территорию вокруг катка украсят большая елка с иллюминациями, скульптуры заснеженных деревьев. В оформлении использовались элементы, символизирующие титул «Новогодней столицы России». Проход на площадки для всех свободный и бесплатный», - рассказали Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска».

Отмечается, что 22 декабря к нам приедут на фестиваль Деды Морозы с 85 городов страны. Несколько регионов уже подали заявки на участие, с ними идет заключение контрактов.

«Также ожидаются фестивали «снежных баб» (со 2 по 6 января), «колокольных звонов» (в Рождество 7 января), и в этот же день передача символа «Снежинки»».

Традиционно на набережной заработает самый крупный Ледовый городок, тематикой которого станет в этом году 130-летний юбилей Новосибирска. Для детей и их родителей возведут огромные ледяные замки, горки, лабиринты.

Ледовый городок-2023 на Михайловской набережной Новосибирска: тематика, дата открытия
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Михайловская набережная#Новый год#Каток
Подпишитесь
Барахолка или модный показ: первый фестиваль красоты прошел в Новосибирске
Вчера, 11:25
В Новосибирске стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов
25 ноября 08:07
Застройщик из Академгородка арестован по подозрению в мошенничестве
Вчера, 03:05
Правительство Новосибирской области в суде ответит за "мусорную концессию"
Вчера, 07:25
Снежный городок в Театральном сквере Новосибирска к Новому году-2023: как украсят
Сегодня, 02:52
В Новосибирске начали установку главной елки перед Оперным театром
Вчера, 09:16