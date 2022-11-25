В 2022-м тематикой Ледового городка на набережной стал цирк – в честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина. В этом году его посветят 130-летнему юбилею Новосибирска. Для детей и их родителей возведут горки, скульптуры, лабиринты и другие аттракционы изо льда с символами столицы Сибири.
Как и в предыдущие годы Ледовый городок на набережной будет платным. Но не для всех горожан.
«Бесплатно смогут посетить городок дети до 3-лет, ветераны, участники боевых действий и инвалиды. Стоимость входа будет ниже для многодетных семей, цена для остальных от 200 до 350 рублей», - пояснили Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
Также власти уточнили, что Ледовый городок планируют начать возводить с начала зимы. Его могут открыть 30 декабря.