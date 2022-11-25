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Ледовый городок-2023 на Михайловской набережной Новосибирска: тематика, дата открытия

Сегодня, 08:57
Фото: Ледовый городок/ВК
Ледовый городок-2023 появится в декабре на Михайловской набережной Новосибирска

Названа дата открытия ледового городка-2023 на Михайловской набережной в Новосибирске

Самый главный Ледовый городок-2023 появится в декабре на Михайловской набережной Новосибирска. Как его украсят, когда откроют и сколько будет стоить вход, рассказали Atas.info в мэрии города.

В 2022-м тематикой Ледового городка на набережной стал цирк – в честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина. В этом году его посветят 130-летнему юбилею Новосибирска. Для детей и их родителей возведут горки, скульптуры, лабиринты и другие аттракционы изо льда с символами столицы Сибири.

Фото: Ледовый городок/ВК

Как и в предыдущие годы Ледовый городок на набережной будет платным. Но не для всех горожан.

«Бесплатно смогут посетить городок дети до 3-лет, ветераны, участники боевых действий и инвалиды. Стоимость входа будет ниже для многодетных семей, цена для остальных от 200 до 350 рублей», - пояснили Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Также власти уточнили, что Ледовый городок планируют начать возводить с начала зимы. Его могут открыть 30 декабря.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Ледовый городок#Михайловская набережная#Дети
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