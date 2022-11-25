В 2022-м тематикой Ледового городка на набережной стал цирк – в честь 100-летнего юбилея Юрия Никулина. В этом году его посветят 130-летнему юбилею Новосибирска. Для детей и их родителей возведут горки, скульптуры, лабиринты и другие аттракционы изо льда с символами столицы Сибири.