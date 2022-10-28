С 6 ноября 2022 по 10 февраля 2023 будет перекрыт участок улицы Ленина. Пешеходной станет зона от площади Ленина до улицы Урицкого, 550 метров. На площади уже начали появляться новогодние инсталляции. Перед Оперным театром стоят ряды из снежинок, а на пешеходных аллеях Театрального сквера поставили арки с иллюминацией. На этом украшение еще не закончено, в мэрии обещали, что сверкать и переливаться разными огоньками будет все пешеходное пространство.