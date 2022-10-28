Так как Новосибирск является Новогодней столицей России, изначально планировались широкие празднования, однако, в связи с последними событиями, было решено отмечать Новый год как семейный праздник.
Фестиваль Дедов Морозов в этом году отменять все же не стали. Это яркое событие, так как символы Нового года съедутся в Новосибирск со всей России.
«Мы не смогли отказаться от «Фестиваля Дедов Морозов», он откроется с 21 декабря. Съедутся все Деды Морозы со всей нашей страны, чтобы познакомится с новосибирскими детьми. Главной площадкой станет киноконцертный комплекс «Маяковский», на все постановки будут приглашены дети мобилизованных и военнослужащих. Кроме того, фестиваль посетит большая группа детей из подшефного Беловодского района, а тем детям, которые не смогут приехать, Деды Морозы отвезут подарки отдельно», — резюмировала вице-мэр Анна Терешкова.
С 6 ноября 2022 по 10 февраля 2023 будет перекрыт участок улицы Ленина. Пешеходной станет зона от площади Ленина до улицы Урицкого, 550 метров. На площади уже начали появляться новогодние инсталляции. Перед Оперным театром стоят ряды из снежинок, а на пешеходных аллеях Театрального сквера поставили арки с иллюминацией. На этом украшение еще не закончено, в мэрии обещали, что сверкать и переливаться разными огоньками будет все пешеходное пространство.
Напомним, что Анна Терешкова также заявила о появлении самого длинного катка в придачу к катку-фаллосу в Новосибирске на Новый год-2023. Он появится на Михайловской набережной.
Ранее стало известно об отменённых новогодних мероприятиях. На этот Новый год отменили запуск фейерверков в центре Новосибирска, а также отказались от выступлений артистов. К примеру, уже отменили приглашение коллектива Бабкиной, шоу Ильи Авербуха