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Улицы Новосибирска начали украшать к Новому году-2023

Сегодня, 11:30
Фото: atas.info
Гигантские снежинки установили еще до выпадения настоящего снега
Первые новогодние инсталляции начали появляться в центре Новосибирска в конце октября. Несмотря на сокращение бюджета на новогодние торжества, власти не будут экономить на праздничном оформлении

Первые праздничные новогодние инсталляции появились на улицах Новосибирска. На площади перед Оперным театром установили ряды громадных снежинок, на пешеходных аллеях Театрального сквера поставили арки с иллюминацией.

Это только начало украшения площади, в мэрии обещают, что все пешеходное пространство будет сверкать и переливаться различными цветами.

В Первомайском сквере установили огромные фигуры оленей, впряженных в не менее впечатляющие сани Деда Мороза. Каркас, из которого сделаны фигуры животных, обвит гирляндой из тысяч светодиодов.

Пока идет монтаж электрической части, а когда гирлянды заработают, зрелище будет завораживающим. Хотя и сейчас горожане с удовольствием делают селфи на фоне этих фигур.

Любимый горожанами фонтан в Первомайском сквере зимой заиграет всеми цветами радуги. Рабочие начали монтаж конструкций, которые превратят водный каскад в световой.

С 6 ноября начнут монтаж праздничных украшений на улице Ленина. Для этого автомобильное движение на ней перекроют, оставив возможность проезда только для спецтранспорта.

Накануне депутаты городского совета Новосибирска сократили бюджет новогодних праздников на 25 млн рублей. Эти деньги отправят на поддержку семей мобилизованных и на покупку товаров по требованию Минобороны. Однако сокращение бюджета не коснется украшения городских улиц.

"К новогоднему украшению города готовились заранее, год назад была получена субсидия, оборудование для праздника закупили в январе этого года", - объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
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#Город#Новосибирск#Новый год#Праздник#Украшение#Иллюминация
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