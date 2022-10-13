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"Отказываться от празднования неправильно": мэр о встрече Нового года в Новосибирске

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Мэр Новосибирска Анатоли Локоть объяснил, что на фоне спецоперации масштабное проведение новогодних праздников выглядит неуместно. Однако заявил, что праздничные мероприятия полностью не отменяют, а сконцентрируются на детях и мобилизованных

Основной упор во время проведения праздничных новогодних мероприятий будет сделан на "создание новогоднего настроения у детей", сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 13 октября.

"Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным… Мы выходим с инициативой принять детей Донбасса и других освобожденных территорий, которые присоединены сегодня к России. Для того, чтобы это состоялось, потребуются некоторые затраты", - сообщил глава муниципалитета.

Кроме того, что Анатолий Локоть подчеркнул, что праздничные мероприятия будут проводить для мобилизованных военнослужащих запаса.

Мэр не стал комментировать, состоятся ли ранее запланированные мероприятия, связанные с присвоением Новосибирску статуса "Новогодней столицы России". В частности, будут ли обустроены в каждом из районов города локации, представляющие разные округа России.

Ранее вице-мэр Анна Терешкова заявила, что в Новосибирске будут отменены праздничный новогодний концерт и салют.

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#Общество#Новосибирск#Новый год#Спецоперация на Украине#Праздник
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