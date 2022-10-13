Основной упор во время проведения праздничных новогодних мероприятий будет сделан на "создание новогоднего настроения у детей", сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 13 октября.
"Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным… Мы выходим с инициативой принять детей Донбасса и других освобожденных территорий, которые присоединены сегодня к России. Для того, чтобы это состоялось, потребуются некоторые затраты", - сообщил глава муниципалитета.
Кроме того, что Анатолий Локоть подчеркнул, что праздничные мероприятия будут проводить для мобилизованных военнослужащих запаса.
Мэр не стал комментировать, состоятся ли ранее запланированные мероприятия, связанные с присвоением Новосибирску статуса "Новогодней столицы России". В частности, будут ли обустроены в каждом из районов города локации, представляющие разные округа России.
Ранее вице-мэр Анна Терешкова заявила, что в Новосибирске будут отменены праздничный новогодний концерт и салют.