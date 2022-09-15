В Новосибирске новый ЛДС откроют к 25 декабря 2022 года

Напомним, ещё в августе 2022-го глава Новосибирской области заявлял, что первую игру планируют в ЛДС в ноябре. Сейчас это кажется маловероятным. Строительство ледовой арены в Новосибирске претерпевало трудности с самого старта. Ранее Atas.info сравнил готовность дворца спорта у нас и в Омске – к слову, возведение объектов началось в двух городах с разницей в год.