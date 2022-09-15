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В Новосибирске новый ЛДС откроют к 25 декабря 2022 года

Сегодня, 11:07
Фото: atas.info
Ледовую арену на левом берегу Новосибирска введут в эксплуатацию к концу 2022 года. Дату подписания разрешения на открытие озвучил «Ъ-Сибирь» и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

Накануне, 14 сентября, губернатор области Андрей Травников заверил болельщиков, что первый матч «Сибири» на арене нового ЛДС состоится в этом году. Минстрой заявил, что дворец спорта должны открыть по контракту 25 декабря.

Колмаков отметил, что сейчас строительство на финишном этапе. Осталось установить ещё кресла, закончить отделку – тормозят работу только поставки материалов из-за рубежа.

Напомним, ещё в августе 2022-го глава Новосибирской области заявлял, что первую игру планируют в ЛДС в ноябре. Сейчас это кажется маловероятным. Строительство ледовой арены в Новосибирске претерпевало трудности с самого старта. Ранее Atas.info сравнил готовность дворца спорта у нас и в Омске – к слову, возведение объектов началось в двух городах с разницей в год.

В сентябре в Новосибирске стартовал осенний хоккейный сезон КХЛ, начались продажи билетов, но их стоимость не порадовала многих болельщиков. Цены показались им слишком завышенными, и теперь они не знают, чего ожидать, когда откроют новый ЛДС.

#Новосибирск#Хоккей#ЛДС#Спорт#Алина Шефер
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