В Новосибирске новый ЛДС откроют к 25 декабря 2022 года

Накануне, 14 сентября, губернатор области Андрей Травников заверил болельщиков, что первый матч «Сибири» на арене нового ЛДС состоится в этом году. Минстрой заявил, что дворец спорта должны открыть по контракту 25 декабря.
Колмаков отметил, что сейчас строительство на финишном этапе. Осталось установить ещё кресла, закончить отделку – тормозят работу только поставки материалов из-за рубежа.
Напомним, ещё в августе 2022-го глава Новосибирской области заявлял, что первую игру планируют в ЛДС в ноябре. Сейчас это кажется маловероятным. Строительство ледовой арены в Новосибирске претерпевало трудности с самого старта. Ранее Atas.info сравнил готовность дворца спорта у нас и в Омске – к слову, возведение объектов началось в двух городах с разницей в год.
В сентябре в Новосибирске стартовал осенний хоккейный сезон КХЛ, начались продажи билетов, но их стоимость не порадовала многих болельщиков. Цены показались им слишком завышенными, и теперь они не знают, чего ожидать, когда откроют новый ЛДС.