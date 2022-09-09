«На новой арене будут стоить еще больше» - болельщики ХК «Сибирь» о ценах на билеты

Билеты на хоккейные матчи «Сибири» никогда не были дешёвыми, но и заоблачными их назвать было нельзя. Всего изменилось пару лет назад, когда клуб начал ремонт старого ЛДС «Сибирь» по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 23. После установки новых кресел, цены на билеты пошли вверх. По итогу получилось, что в сентябре сезона КХЛ 2022/2023 Новосибирск оказался самым дорогим городом для похода на хоккей.
8 сентября в сообществе «Клуб Болельщиков ХК «Сибирь» «ВКонтакте» возникло жаркое обсуждение публикации Атас.инфо «Самые дорогие билеты на хоккей в России – на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске. Мнения разделились.
Многие считают, что высокие цены на билет не соответствуют качеству игры команды, и бьют по карману. «Так и есть. Лишний раз не пойдешь, особенно на соперника типа Кунь», - констатирует Андрей Никерин.
Некоторые участники обсуждения опасаются еще более высоких цен в новой ледовой арене, строительство которой завершается в левобережье на Горской. «На новой арене билеты будут стоить еще больше. Произвели ремонт-повысили цены...бизнес», - комментирует Сергей Валерьевич.
Некоторые предлагают повлиять на ситуацию с ценами, обратившись к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову или к генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому.
Некоторые болельщики так и вовсе заявили, что на эти деньги проще купить себе прохлаждающие напитки и спокойно посмотреть хоккей дома.
Были и те, кто требовал провести прокурорскую проверку цен или хотя бы обратиться к «Усатому в каске». Этот известный болельщик «Сибири» всегда выделяется экстравагантным внешним видом. Некоторые полагают, что он может донести мысли фанатов до руководства команды.
Обсуждались и причины, почему билеты в Новосибирске дороже, чем в Москве, причем на матчи команд более статусных, чем «Сибирь».
Участвовали в дискуссии и комментаторы, считающие, что деньги в данном вопросе – не главное. Особый оптимизм проявили женщины-болельщицы.
«А вот мне не жалко отдать любые деньги, лишь бы посмотреть на Сибирь, приезжаю часто на хоккей из Ленинска-Кузнецкого», - написала Евгения Казакова. «Ребят, ну всегда же есть выбор, если только он не про поныть. Сибирь же вас не гонит насильно на стадион, отнимая деньги и мобильные на входе. Вопрос всего лишь выбора и приоритета - кому-то хоккей под пивко на диване окнорм, кто-то выберет на арене болеть», - замечает Anna Mescheryakova.
Подробнее о системе цен на билеты ХК «Сибирь» читайте в материале Атас.инфо.