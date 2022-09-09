«На новой арене будут стоить еще больше» - болельщики ХК «Сибирь» о ценах на билеты

«А вот мне не жалко отдать любые деньги, лишь бы посмотреть на Сибирь, приезжаю часто на хоккей из Ленинска-Кузнецкого», - написала Евгения Казакова. «Ребят, ну всегда же есть выбор, если только он не про поныть. Сибирь же вас не гонит насильно на стадион, отнимая деньги и мобильные на входе. Вопрос всего лишь выбора и приоритета - кому-то хоккей под пивко на диване окнорм, кто-то выберет на арене болеть», - замечает Anna Mescheryakova.