От одной из самых слабых команд Лиги переходим к финалисту прошлого сезона «Металлургу». Команда из Магнитогорска также делит билеты на категории. Например, билеты на ХК «Спартак» стоят в среднем на 100 рублей дороже, чем на тот же «Амур». Но, можно похвалить руководство команды за то, что максимальная цена на матч очень и очень низкая. За 900 рублей можно купить билеты в центральный сектор. А если вам хочется посидеть в тишине и покушать, то за эти же 900 рублей вам выдадут билет в ресторан, который расположен под сводами арены, понятно, что еда оплачивается там отдельно, но целый ресторан за 900, такое мало где есть. По итогу мы имеем ситуацию, когда на многократного победителя Кубка Гагарина сходить дешевле, чем на игры «Сибири» или «Амура».