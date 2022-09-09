Хоккейный клуб «Сибирь» 9 сентября проведёт свой первый домашний матч нового сезона КХЛ. Но, к удивлению многих, большого ажиотажа эта встреча у новосибирцев не вызывает. Ведь Новосибирск - один из самых дорогих хоккейных городов. В лучший - центральный сектор старого ЛДС «Сибирь» билеты стоят 2200 рублей - это «антирекорд» для клубов КХЛ в сентябре 2022 года. Атас. инфо публикует цены на билеты в Новосибирске в сравнении со всеми городами КХЛ в России.
ХК «Сибирь» уже несколько как делит свои домашние матчи на 3 категории. Матчи первой категории самые дорогие, но и в соперниках у клуба будут гранды нашего хоккея (ЦСКА, СКА, «Авангард» и т.д). Вторая категория средняя по цене, как и уровень коллективов, которые приезжают в Новосибирск. Третья категория самая дешёвая, где, по плану, против «Сибири» будут выступать откровенно слабые коллективы («Амур», «Адмирал» и т.д).
И вроде бы логичная система, всё чётко и ясно разложено. Но даже она имеет ряд вопросов. В третью категорию (самые слабые) в этом сезоне входят очень крепкие коллективы – «Нефтехимик» и «Барыс», которые где-то будут и посильнее нашей команды. ХК «Адмирал» в начале сезона попадает в третью категорию, а в феврале он уже в календаре клуба значится во второй категории. Ну и вопросы к «КуньЛуню», который в Лиге не борется ни за какие места, базируется в Мытищах (напомним, что «КуньЛунь» китайский клуб), но руководство «Сибири» относит его во вторую категорию (команды середняки).
Первая категория – билеты от 600 до 2200 рублей.
Вторая категория – билеты от 550 до 2000 рублей.
Третья категория – билеты от 450 до 1700 рублей.
На цену билетов в чемпионате КХЛ обычно влияют несколько факторов. Насколько сильна твоя команда, насколько у неё хороший и большой стадион, какие развлечения есть на стадионе.
Перемещаемся на Платинум Арену, где выступает ХК «Амур», как же обстоят дела с ценами на хоккей там?
Никакого деления соперников на категории нет. Всё гораздо проще – есть минимальная и максимальная постоянная цена. Самые дешёвые билеты по 300 рублей отправит зрителя за ворота под купол арены, а самые дорогие билеты, они ещё называются vip, позволят обычному хабаровчанину сидеть в одном секторе с губернатором края, который часто ходит на игры «Амура». Что касаемо вместительности, то арена в Хабаровске такая же, как в Новосибирске (обе вмещают 7 тысяч человек). Главное отличие в том, что на Дальнем Востоке арена новая и достаточно уютная, да и с развлечениями на матчах у клуба проблем нет, можно было бы смело повышать цены на билеты, если бы не одно но – Хабаровск редко побеждает, отсюда и низкие цены.
От одной из самых слабых команд Лиги переходим к финалисту прошлого сезона «Металлургу». Команда из Магнитогорска также делит билеты на категории. Например, билеты на ХК «Спартак» стоят в среднем на 100 рублей дороже, чем на тот же «Амур». Но, можно похвалить руководство команды за то, что максимальная цена на матч очень и очень низкая. За 900 рублей можно купить билеты в центральный сектор. А если вам хочется посидеть в тишине и покушать, то за эти же 900 рублей вам выдадут билет в ресторан, который расположен под сводами арены, понятно, что еда оплачивается там отдельно, но целый ресторан за 900, такое мало где есть. По итогу мы имеем ситуацию, когда на многократного победителя Кубка Гагарина сходить дешевле, чем на игры «Сибири» или «Амура».
Как мы уже говорили выше, в Мытищах выступает китайский «КуньЛунь». Скажем прямо – на клуб мало кто ходит, болельщики других команд вообще не понимают зачем он нужен Лиге, но раз играют, значит давайте смотреть цены на их билеты.
А цены следующие: от 100 до 600 рублей. Причём те немногие болельщики, которые всё-таки ходят на «КуньЛунь», просто покупают самый дешёвый билет, а потом пересаживаются на центральный сектор. Вот такой вот лайфхак.
В Питере выступает ХК СКА – армейцы каждый год являются претендентами на Кубок, имеют одну из лучших развлекательных программ в стране и для многих являются примером видения бизнеса. Сколько же у них стоит сходить на хоккей?
Самые дешёвые билеты на встречу против «Авангарда» продаются за 350 рублей – места расположены высоко под сводами арены. Но всего за 1200 рублей можно купить билеты в центральный сектор, где матч видно лучше всего. Это дороже, чем в Магнитогорске, но на тысячу рублей дешевле, чем в Новосибирске.
Новосибирские болельщики в соцсетях открыто высказывают недовольство: многие считают, что высокие цены на билет не соответствуют качеству игры команды. «Вопрос, за что? Посмотрим, как команда домашнюю серию проведёт. Платить 1,5к за слитые игры так себе удовольствие», - пишет Артем Баянов в группе «Клуб Болельщиков ХК «Сибирь» «ВКонтакте». «Так и есть. Лишний раз не пойдешь, особенно на соперника типа Кунь», - констатирует Андрей Никерин.
Посмотрев цены на билеты в разных городах нашей страны, можно сделать вывод, что болельщики ХК «Сибирь» правы, когда говорят, что ходить на хоккей дорого. В Новосибирске одни из самых дорогих билетов, но непонятно на чём основана такая высокая стоимость. Стадион старый, команда не является грандом, особых развлечений на стадионе нет, так за что такая цена? С такой ценовой политикой клуб подходит к тому, что первый домашний матч сезона может остаться без аншлага, что для Новосибирска очень и очень редкое явление.