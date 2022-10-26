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Депутаты сократили новогодний бюджет Новосибирска - куда пойдут деньги

Сегодня, 05:25
Фото: atas.info
Муниципалитет намерен финансировать Министерство обороны - такого раньше никогда не было
Горсовет Новосибирска утвердил изменения в бюджет. 25 млн рублей, предназначенных для организации новогодних торжеств потратят на поддержку семей мобилизованных и закупки для нужд Минобороны

В ходе очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска были приняты изменения в бюджет текущего года. Согласно утвержденным поправкам, 25 миллионов рублей, ранее зарезервированные для организации общегородских новогодних праздников, направят по двум другим направлениям.

15 миллионов рублей из городской казны решено потратить на социальную поддержку мобилизованных новосибирцев и членов их семей. 10 миллионов рублей уйдет на закупку товаров по требованию Минобороны. Второй пункт вызвал недоуменные вопросы ряда депутатов, посчитавших, что закупки на армейские нужды не относятся к компетенции муниципалитета. Однако, по словам главы департамента по соцполитике Ольги Низамаевой, подобные траты из муниципального бюджета разрешены постановлением правительства РФ от 3 октября текущего года.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, речь не идет о закупках вооружения. В согласованный список входят различные виды обмундирования и экипировки, индивидуальные аптечки, дроны и т. п.

Депутат Андрей Гудовский пошел еще дальше и предложил коллегам при рассмотрении проекта городского бюджета на 2023 год предусмотреть в нем отдельную статью расходов на нужды Министерства обороны.

"Ближайший год мы должны жить под лозунгом "Все для фронта, все для победы", - заявил Гудовский.

Это предложение коллеги Гудовского по депутатскому корпусу оставили без комментариев.

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