15 миллионов рублей из городской казны решено потратить на социальную поддержку мобилизованных новосибирцев и членов их семей. 10 миллионов рублей уйдет на закупку товаров по требованию Минобороны. Второй пункт вызвал недоуменные вопросы ряда депутатов, посчитавших, что закупки на армейские нужды не относятся к компетенции муниципалитета. Однако, по словам главы департамента по соцполитике Ольги Низамаевой, подобные траты из муниципального бюджета разрешены постановлением правительства РФ от 3 октября текущего года.