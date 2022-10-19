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"Необоснованными тратами" назвал корпоративы губернатор Андрей Травников

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI
Правительство Новосибирской области в очередной раз не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом рассказал Андрей Травников в прямом эфире.

Журналисты спросили у Травникова, собираются ли представители власти устраивать корпоратив в здании правительства региона в честь Нового года-2023. Губернатор ответил отрицательно, ведь нужно экономить. 

Мы должны сплотиться, направить ресурсы на главную задачу. Конечно, правильно на чем-то сэкономить, отказаться от необоснованных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи. В правительстве Новосибирской области общего праздничного мероприятия проводиться не будет, - заявил Андрей Травников.

Глава региона отметил, что корпоративы в здании региональной администрации не проводились уже несколько лет из-за пандемии коронавируса. Однако традиционно сотрудников поздравляют в Большом зале. 

Напомним, что в этом году в Новосибирской области не будет фейерверка в новогоднюю ночь для того, чтобы все сэкономленные средства направить на нужды бойцов, участвующих в спецоперации на Украине.

#Политика#Новосибирская область#Александр Кондратьев#Власти#Администрация#Корпоратив#Новый год#Праздник
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