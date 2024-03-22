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Корпоратив

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После скандала в Новосибирске Никита Кологривый отказался от корпоративов
Скандал в Новосибирске может оказать негативное влияние на карьеру Никиты Кологривого. В частности, актер не сможет зарабатывать на частных мероприятиях.
22 марта, 12:48
2023
Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев
Больше половины жителей Новосибирска осталась без новогоднего корпоратива. По данным сервиса hh ru, около 55% работников не смогут отметить праздник вместе со своими коллегами.
26 декабря 2023, 04:37
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
21 декабря 2023, 02:26
Половина новосибирцев испытывают ужас из-за новогодних корпоративов
Половина жителей Новосибирска боятся новогодних корпоративных мероприятий.
17 декабря 2023, 03:42
Почти пятая часть новосибирцев хотят праздновать на корпоративах без начальства
22% новосибирцев отрицательно высказались о присутствии руководителей на корпоративе, объясняя это тем, что рядом с начальством сложно расслабиться.
14 декабря 2023, 11:30
Новый Год уж мчится: новосибирцы стали активно интересоваться частными корпоративами
До Нового года остался практически месяц. В связи с этим все больше новосибирцев интересуются услугами по проведению частных корпоративов. Соответствующий спрос вырос в два раза.
3 ноября 2023, 01:59
Сколько денег тратят женщины на корпоративы для мужчин 23 февраля в Новосибирске
22 февраля 2023, 04:42
2022
«При короле всегда были шуты»: работу Деда Мороза сравнили с работой врачей
26 декабря 2022, 09:43
В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива
20 декабря 2022, 03:15
Новосибирские рестораторы рассказали о спросе на новогодние корпоративы в этом году
Управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и Гриль&Бутыль Даниил Прицкау назвал средним запрос на новогодние корпоративы в 2022 году.
1 декабря 2022, 09:15
"Необоснованными тратами" назвал корпоративы губернатор Андрей Травников
Правительство Новосибирской области в очередной раз не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом рассказал Андрей Травников в прямом эфире.
19 октября 2022, 08:57
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
Открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево пройдет в декабре 2022 года – на это мероприятие потратят почти 6 млн рублей. Информацию Atas.info предоставили в пресс-службе аэропорта.
15 сентября 2022, 09:29

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