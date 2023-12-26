Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Большинство опрошенных (55%) сообщили о том, что в этом году у них на работе не будет корпоратива. Еще 35% заявили, что такое мероприятие и не планировалось, а 20% респондентов узнали, что новогодний корпоратив отменили.
Тем не менее, у 31% новосибирцев все же будет возможность отметить праздник на работе. В основном это касается IT-специалистов, работников отдела кадров, маркетологов и производственных рабочих.
У 29% опрошенных, которые останутся без корпоратива, работодатель не объяснил причины своего решения. В 24% случаев руководство сказало, что в компании нет настроения для праздника. 22% работодателей упомянули о нехватке финансовых средств.