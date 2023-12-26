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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Не все новосибирцы пойдут на корпоративы

Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев

26 декабря 2023, 04:37
Фото: Midjourney
Не все новосибирцы пойдут на корпоративы
Больше половины жителей Новосибирска осталась без новогоднего корпоратива. По данным сервиса hh ru, около 55% работников не смогут отметить праздник вместе со своими коллегами.

Большинство опрошенных (55%) сообщили о том, что в этом году у них на работе не будет корпоратива. Еще 35% заявили, что такое мероприятие и не планировалось, а 20% респондентов узнали, что новогодний корпоратив отменили.

Тем не менее, у 31% новосибирцев все же будет возможность отметить праздник на работе. В основном это касается IT-специалистов, работников отдела кадров, маркетологов и производственных рабочих.

У 29% опрошенных, которые останутся без корпоратива, работодатель не объяснил причины своего решения. В 24% случаев руководство сказало, что в компании нет настроения для праздника. 22% работодателей упомянули о нехватке финансовых средств.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Корпоратив#Новый год#Эмилия Губарева#Опрос
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