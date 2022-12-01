atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские рестораторы рассказали о спросе на новогодние корпоративы в этом году

Сегодня, 09:15
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1328307
Шампанское
Управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и Гриль_Бутыль Даниил Прицкау назвал средним запрос на новогодние корпоративы в 2022 году.

В интервью изданию Om1.ru ресторатор заявил, что ситуация примерно такая же, что и в прошлом году. Год назад во всю действовали QR-коды, с которым рестораторы связывают ноябрьский провал предновогодних торжеств. Но к декабрю ситуация изменилась — спрос заметно вырос.

Даниил Прицкау считает, что вообще падение ажиотажа под Новый год началось с 2019 года. Нынешний спрос на рестораны не мал-не велик, но его нельзя назвать плачевным. Специалист также отметил, что тренд сезона — шоу программы в дополнение к застолью — большинство рестораторов уже включили в список услуг.

Ранее в Новосибирске украсили центр города в преддверии Нового года.

Читайте также:
Новосибирск закупил 20 тонн мандаринов из Китая к новогодним праздникам
#Новосибирск#Даниил Прицкау#Корпоратив#Спрос
Подпишитесь
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
30 ноября 03:42
Раскрыты шокирующие кадры ДТП с двумя новосибирскими трамваями
Сегодня, 01:46
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
Сегодня, 02:59
Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей
Сегодня, 01:07
Центр Новосибирска украсили к Новому году-2023 – что там появилось
Сегодня, 03:27
Елочные базары не открылись 1 декабря в Новосибирске, как было обещано
Сегодня, 04:42