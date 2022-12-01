Новосибирские рестораторы рассказали о спросе на новогодние корпоративы в этом году

В интервью изданию Om1.ru ресторатор заявил, что ситуация примерно такая же, что и в прошлом году. Год назад во всю действовали QR-коды, с которым рестораторы связывают ноябрьский провал предновогодних торжеств. Но к декабрю ситуация изменилась — спрос заметно вырос.
Даниил Прицкау считает, что вообще падение ажиотажа под Новый год началось с 2019 года. Нынешний спрос на рестораны не мал-не велик, но его нельзя назвать плачевным. Специалист также отметил, что тренд сезона — шоу программы в дополнение к застолью — большинство рестораторов уже включили в список услуг.
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