В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива

По словам авторов, руководитель их фирмы забронировал столики ещё в ноябре. Новогодний корпоратив должен был пройти 23 декабря, но за неделю до этого им пришел отказ.
Им позвонил администратор бара и сообщил, что бронь отменили, но по каким причинам не уточнил. При этом все было давно оплачено.
«Как можно было так поступить в предновогоднюю неделю. Уже не найти ничего другого потому, что все заведения заняты», - пишут сотрудники компании.
Также им сказали, что деньги за несостоявшийся праздник вернут только через три дня.