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В Новосибирске бар оставил сотрудников крупной компании без корпоратива

Сегодня, 03:15
Фото: 1MI
Одной из компаний в Новосибирске внезапно отменили бронь на корпоратив в баре
Одной из компаний в Новосибирске внезапно отменили бронь на корпоратив в баре «Руки Вверх». Они написали негативный отзыв на «Флампе».

По словам авторов, руководитель их фирмы забронировал столики ещё в ноябре. Новогодний корпоратив должен был пройти 23 декабря, но за неделю до этого им пришел отказ.

Им позвонил администратор бара и сообщил, что бронь отменили, но по каким причинам не уточнил. При этом все было давно оплачено.

«Как можно было так поступить в предновогоднюю неделю. Уже не найти ничего другого потому, что все заведения заняты», - пишут сотрудники компании.

Также им сказали, что деньги за несостоявшийся праздник вернут только через три дня.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Бар#Корпоратив
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