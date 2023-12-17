Половина новосибирцев испытывают ужас из-за новогодних корпоративов

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
По данным исследования, проведенного «HR Lab — Лаборатория HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья», 48% жителей города испытывают страх и негативные эмоции в отношении новогодних корпоративов. Каждый третий респондент предпочел бы получить премию вместо участия в коллективном праздновании.
Тем не менее, 65% опрошенных все же планируют принять участие в корпоративных мероприятиях. Для 39% из них это является обязательным условием. Негативным моментом является то, что за корпоратив нужно отдавать деньги из собственного кармана.
Один из спорных аспектов корпоративных мероприятий — это алкоголь: 42% не пьют его, 28% опасаются отрицательных последствий, особенно в присутствии начальства. 6% опрошенных были вынуждены уволиться после чрезмерного употребления алкоголя на корпоративе. 15% респондентов жалеют, что не смогли остановиться вовремя.