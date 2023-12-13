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Published Сегодня, 03:55

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Конкурс новогоднего оформления кафе и магазинов пройдет в городе

Кафе и магазины в Новосибирске посоревнуются в лучшем оформлении к Новому году

13 декабря 2023, 03:55
Фото: atas.info
Конкурс новогоднего оформления кафе и магазинов пройдет в городе
В Новосибирске пройдет конкурс декора кафе и магазинов к Новому году. Компании и частные предприниматели могут подать заявки в районных администрациях до 20 декабря, сообщили в мэрии.

Конкурс состоит из двух этапов. До 15 января будут выбраны победители в каждом районе, а до конца января — на уровне всего города.

Жюри сосредоточится на оценке использования новогодних элементов при оформлении фасадов, витрин, качестве обслуживания клиентов и проведении акций.

Предприятия разделены на несколько групп: гипермаркеты, торговые центры, универмаги, супермаркеты, продовольственные и непродовольственные магазины, а также рынки. Заявку можно подать только в одной категории.

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#Город#Новосибирск#Мэрия#Магазины#Кафе#Конкурс#Эмилия Губарева#ТЦ
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