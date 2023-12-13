Кафе и магазины в Новосибирске посоревнуются в лучшем оформлении к Новому году

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Конкурс состоит из двух этапов. До 15 января будут выбраны победители в каждом районе, а до конца января — на уровне всего города.
Жюри сосредоточится на оценке использования новогодних элементов при оформлении фасадов, витрин, качестве обслуживания клиентов и проведении акций.
Предприятия разделены на несколько групп: гипермаркеты, торговые центры, универмаги, супермаркеты, продовольственные и непродовольственные магазины, а также рынки. Заявку можно подать только в одной категории.