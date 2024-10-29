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Эвакуация в новосибирском ТРК «Ройял Парк» — что известно
29 октября, 01:31
Снос ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске — правда или вымысел
Некоторое время назад Новосибирск облетела информация о грядущем демонтаже торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» и застройке квартала. Atas.info узнал, сравняют ли объект с землей и когда это может произойти.
23 сентября, 05:31
ТЦ «Сибирский молл» снесут в Новосибирске — что построят на его месте
На площадке площадью более 11 гектаров возведут высотное здание, рассказал учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко.
19 сентября, 11:26
Жителя Алтайского края судят за кражу в новосибирском ТЦ — сколько он вынес
Мужчина был с подельником, но установить его не удалось, уточнили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.
19 сентября, 08:59
Стало известно, зачем новосибирец «заминировал» торговый центр
Ложное минирование прокомментировал новосибирец, решивший проверить действия правоохранителей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
12 сентября, 13:33
Минеры работают в крупном торговом центре Новосибирска — что произошло
Утром 10 сентября в Заельцовском районе эвакуировали торговый центр «Гигант», причиной стал бесхозный предмет, владельца которого найти не удалось.
10 сентября, 05:28
Суровые фудкорты Новосибирска: вместо обеда школьнику сломали ногу
На фудкорте одного из новосибирских торговых центров 11-летний мальчик получил перелом ноги. Всё произошло, когда ребенок пришел туда с друзьями.
9 сентября, 12:04
Порошок распылили в новосибирском ТЦ — что там произошло
22 июля в ТЦ «Плехановский» на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска сработала система пожаротушения, помещение заполнилось порошком, рассказали в пресс-службе МАСС.
22 июля, 12:03
Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области
Губернатор региона Андрей Травников получил оборудовать все крупные торговые центры металлодетекторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.
11 июня, 08:57
На отсутствие туалетов в торговых центрах пожаловались новосибирцы
Посетители торговых центров оставляют отзывы в справочных сервисах, формируя имидж площадки. Atas.info изучил оценки и выбрал худшие, по мнению новосибирцев.
1 июня, 04:08
«Родители ведут себя безответственно»: маленькую девочку почти зажевал эскалатор в ТЦ
28 марта, 06:36
В новосибирских храмах молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall и объявил о проведении богослужений в храмах региона.
23 марта, 06:46
Две 25-этажки построят в Новосибирске на месте ЦУМа
Группа компаний «Расцветай» планирует на месте ЦУМа построить два 25-этажных здания, однако для этого потребуются изменения в Генплане.
1 февраля, 04:20
У эксперта Алросы украли из машины 4,5 млн на парковке у ТЦ в Новосибирске
На парковке ТЦ «Большая медведица» в Новосибирске воры разбили заднее стекло автомобиля эксперта Алросы и украли сумку с деньгами.
26 января, 09:17
Роспотребнадзор расследует массовое отравление роллами в ТЦ Новосибирска
Роспотребнадзор проверяет отравление роллами у нескольких новосибирцев в местном ТЦ.
18 января, 04:59
2023
Силовики получат доступ к видеокамерам крупных торговых центров в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому крупные торговые центры должны предоставить доступ к камерам видеонаблюдения для подразделений силовых ведомств. Исполнение этого требования должно быть завершено к 1 февраля 2024 года.
29 декабря 2023, 09:28
Выставка неизвестных фотографий Жириновского открылась в новосибирском ТЦ
В Новосибирске открылась выставка неизвестных фотографий Владимира Жириновского.
18 декабря 2023, 05:51
Кафе и магазины в Новосибирске посоревнуются в лучшем оформлении к Новому году
В Новосибирске пройдет конкурс декора кафе и магазинов к Новому году. Компании и частные предприниматели могут подать заявки в районных администрациях до 20 декабря, сообщили в мэрии.
13 декабря 2023, 03:55
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
1 декабря 2023, 04:29
Первый Rostic’s после ухода KFC открыли в Новосибирске
Первый ресторан быстрого питания после ухода KFC открылся в Новосибирске: новый фастфуд расположен в ТРЦ «Аура».
26 октября 2023, 01:38

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