Две 25-этажки построят в Новосибирске на месте ЦУМа

Здание ЦУМа имеет долгую историю, начиная с 1967 года, когда оно было построено на месте старинного католического костела. В 2001 году здание почти полностью сгорело в пожаре и было восстановлено, а в 2014 году ЦУМ был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Новые владельцы хотели перестроить его, добавив террасы для ресторанов и зеленые площадки вместо киосков, однако эта концепция осталась только на бумаге. В 2023 году часть ЦУМа была приобретена компанией «Стройдортранс» из Томска.