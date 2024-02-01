Две 25-этажки построят в Новосибирске на месте ЦУМа

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Владелец ЦУМа заключил сделку с группой компаний «Расцветай». Согласно информации, полученной от двух источников «Сибкрая», ЦУМ был продан ГК «Расцветай». На месте магазина и ларьков планируется построить два 25-этажных здания.
Здание ЦУМа имеет долгую историю, начиная с 1967 года, когда оно было построено на месте старинного католического костела. В 2001 году здание почти полностью сгорело в пожаре и было восстановлено, а в 2014 году ЦУМ был выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Новые владельцы хотели перестроить его, добавив террасы для ресторанов и зеленые площадки вместо киосков, однако эта концепция осталась только на бумаге. В 2023 году часть ЦУМа была приобретена компанией «Стройдортранс» из Томска.
Однако, согласно действующим правилам, на территории ЦУМа разрешено строить только коммерческие здания. Для возведения жилых домов потребуются изменения в Генплане. Кроме того, при строительстве ТЦ или апарт-отеля застройщику придется пройти публичные слушания, так как в настоящее время действует ограничение в 4 этажа согласно правилам землепользования и застройки.