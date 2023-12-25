Глава Минстроя Колмаков заявил о строительном буме в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
При этом плановые показатели на 2023 год — свыше 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас показатель ввода — 2,75 миллиона.
«Мы думаем на перспективу. Сейчас задел по жилому строительству — 2,78 миллиона квадратных метров», — цитирует Алексея Колмакова ТАСС.
Одновременно с этим ввод индивидуального жилого строительства вырос до 788 тысяч квадратных метров. Возможная пролонгация льготной ипотеки до 2030 года поможет сохранить заданные темпы.