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в Новосибирской области возросли темпы строительства

Глава Минстроя Колмаков заявил о строительном буме в Новосибирской области

25 декабря 2023, 11:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
в Новосибирской области возросли темпы строительства

Колмаков: в Новосибирской области рекордно возросли темпы строительства

В 2023 году в Новосибирской области зафиксировали рекордные показатели по строительству. Об этом во время ежегодного итогового заседания «Регионального делового клуба строителей» заявил министр строительства Алексей Колмаков.

При этом плановые показатели на 2023 год — свыше 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас показатель ввода — 2,75 миллиона.

«Мы думаем на перспективу. Сейчас задел по жилому строительству — 2,78 миллиона квадратных метров», — цитирует Алексея Колмакова ТАСС.

Одновременно с этим ввод индивидуального жилого строительства вырос до 788 тысяч квадратных метров. Возможная пролонгация льготной ипотеки до 2030 года поможет сохранить заданные темпы.

По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году
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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Статистика#Жилье#Александр Ляхов#Алексей Колмаков
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