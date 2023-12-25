Глава Минстроя Колмаков заявил о строительном буме в Новосибирской области

Колмаков: в Новосибирской области рекордно возросли темпы строительства

В 2023 году в Новосибирской области зафиксировали рекордные показатели по строительству. Об этом во время ежегодного итогового заседания «Регионального делового клуба строителей» заявил министр строительства Алексей Колмаков.