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Статистика

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Октябрь
Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходами
18 октября, 00:32
Названа причина резкого роста цен на сливочное масло
16 октября, 07:43
Динамика роста численности Новосибирска за 8 лет сократилась в 4 раза
Население мегаполиса прирастает все медленнее, при том жилья строят все больше, сообщает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
3 октября, 06:10
В Новосибирской области смертность на треть превысила рождаемость
Население региона убывает естественным путем, следует из статистики органов ЗАГС.
2 октября, 12:25
Сентябрь
Новосибирская область попала в топ антирейтинга по ДТП с двухколесным транспортом
Область входит в десятку самых опасных для владельцев мопедов, мотоциклов и велосипедов российских регионов, следует из статистики дорожной полиции.
23 сентября, 07:34
Топ стран, массово поставляющих в Новосибирскую область трудовых мигрантов
В Новосибирской области снизилось число мигрантов, следует из сообщения Новосибирскстата.
5 сентября, 05:59
Август
Раскрыта пугающая статистика аварий с детьми на самокатах в Новосибирске
Число юных самокатчиков, пострадавших в авариях, выросло на 20%, сообщил замруководителя регионального управления дорожной инспекции.
23 августа, 06:03
Рождаемость упала в Новосибирской области — как не допустить демографического кризиса
6 августа, 05:12
Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в Новосибирске
2 августа, 07:32
Филарет и Самуэль-Аккони — названы самые необычные имена для июльских новорожденных
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало данные за второй летний месяц 2024 года.
1 августа, 10:20
Июль
От спайсов умирают подростки и взрослые только в Новосибирской области
13 июля, 05:44
В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область
13 июля, 05:18
Тройняшек родили пять матерей в Новосибирской области
В Новосибирской области несколько матерей родили на свет тройню, сообщили в Новосибирскстате.
9 июля, 03:15
Семь 16-летних женихов расписались в Новосибирской области
Данные о заключении браков и разводах к Дню семьи, любви и верности опубликовал Новосибирскстат.
7 июля, 04:19
Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024
Региональное управление по делам ЗАГС опубликовало статистику за первый летний месяц текущего года
4 июля, 11:08
Июнь
Новосибирскстат: средняя зарплата в городе приближается к 80 тысячам рублей
Величина усредненной заработной платы в Новосибирске за год выросла почти на 18%, сообщили в статистическом ведомстве
22 июня, 04:27
Аделия, Бажена и Дана: как еще называют новосибирцы своих детей
Появилась статистика по смертности и рождаемости в мае в Новосибирской области. Также в управлении ЗАГС по региону рассказали, как новосибирцы чаще всего называли новорожденных детей.
21 июня, 08:17
Число аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз
За год количество ДТП с участием электросамокатов серьезно возросло, сообщают в полиции.
20 июня, 12:43
У туристов растет интерес к путешествиям по Новосибирской области
На 50 тысяч туристов больше посетили Новосибирскую область за первые три месяца текущего года, сообщили в региональном правительстве.
18 июня, 09:09
Составлен рейтинг самых аварийных улиц в Новосибирске
17 июня, 08:09

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