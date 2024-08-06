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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

Как повысить рождаемость в Новосибирской области, рассказал отец пятерых детей

Рождаемость упала в Новосибирской области — как не допустить демографического кризиса

6 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI

Как повысить рождаемость в Новосибирской области, рассказал отец пятерых детей

За первые пять месяцев 2024 года в регионе родилось на 330 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из информации, которую опубликовал Новосибирскстат.

Так, с января по май 2024 года в Новосибирской области родились 10 122 детей, тогда как за тот же период в 2023 году — 10 452 ребенка. При этом количество браков выросло (5786 против 5620 годом ранее), а разводов — сократилось (5438 против 5727).

Свои предположения о причинах снижения рождаемости в беседе с корреспондентом Atas.info высказал председатель Новосибирского отделения «Союза отцов России» Сергей Майоров.

«На мой взгляд, причин несколько. Во-первых, это отголоски 90-х, когда детей не рожали по экономическим причинам, не было уверенности в завтрашнем дне. Во-вторых, последствия многолетней пропаганды финансового благополучия над традиционными ценностями: „Зачем нам нищету плодить?“ В-третьих, много мужчин сейчас находятся на СВО, это тоже внесло свою лепту. В-четвертых, урбанизация. Новосибирск со своими миниквартирами не предназначен, для большой семьи. Один ребенок, ну максимум два поместятся в человейнике, которые у нас массово строят».
Фото: 1MI

В качестве эффективной меры по улучшению демографической ситуации Майоров видит изменения в градостроительной политике.

«Последнее время уже делается немало: поменялась информационная политика в СМИ, интернете, меры поддержки многодетных сейчас разнообразные. Хотелось бы, чтобы также поменяли градостроительную политику, перешли на строительство „одноэтажной России“. В Америке, например, за 18 лет это помогло увеличить население почти на 80 миллионов».

Сергей Майоров, который воспитывает пятерых детей, предложил варианты решения вопроса.

«Привлечение соотечественников, облегчить получение гражданства, опять же выделять земельные наделы и давать подъемные на строительство собственного дома. Но на определенных условиях. Например, родился малыш — списали часть суммы, второй — еще часть и после рождения четвертого малыша — дом полностью ваш. Но мы должны понимать, что это будет иметь пролонгированный эффект. Быстро изменить ситуацию не получится. В общем работы еще предстоит много».

Но и пропаганде забывать не стоит, уточнил собеседник.

«Конечно же, продвижение, продвижение и еще раз продвижение семейных ценностей, большой семьи», — считает общественник.
Согласны с Сергеем Майоровым?
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