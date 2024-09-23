Новосибирская область попала в топ антирейтинга по ДТП с двухколесным транспортом

По итогам трех летних месяцев 2024 года в России зарегистрировано 2451 ДТП, в которых пострадали велосипедисты. Из них 53 произошло в Новосибирской области, свидетельствуют данные ГАИ РФ. По этому показателю регион занимает 10 место в рейтинге субъектов федерации с наибольшим количеством травмированных владельцев велосипедов. Как отмечают эксперты агентства ПромРейтинг, в прошлом году ситуация в Новосибирской области была лучше и регион не входил в «худшую десятку».