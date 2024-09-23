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Posted 23 сентября, 07:34

Published 23 сентября, 07:34

Modified 23 сентября, 07:36

Updated 23 сентября, 07:36

За год в регионе значительно выросло количество ДТП с участием велосипедистов

Новосибирская область попала в топ антирейтинга по ДТП с двухколесным транспортом

23 сентября 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney
За год в регионе значительно выросло количество ДТП с участием велосипедистов
Область входит в десятку самых опасных для владельцев мопедов, мотоциклов и велосипедов российских регионов, следует из статистики дорожной полиции.

По итогам трех летних месяцев 2024 года в России зарегистрировано 2451 ДТП, в которых пострадали велосипедисты. Из них 53 произошло в Новосибирской области, свидетельствуют данные ГАИ РФ. По этому показателю регион занимает 10 место в рейтинге субъектов федерации с наибольшим количеством травмированных владельцев велосипедов. Как отмечают эксперты агентства ПромРейтинг, в прошлом году ситуация в Новосибирской области была лучше и регион не входил в «худшую десятку».

Седьмую строчку занимает область в аналогичном рейтинге по количеству аварий с участием мотоциклистов, а в ТОП-10 по числу зарегистрированных ДТП, в которые попали водители мопедов, Новосибирская область находится на шестой позиции.

Любопытно, что если ТОП-10 регионов-антилидеров по количеству аварий с участием велосипедистов и мотоциклистов возглавляет Москва, то мопеды, судя по всему, не пользуются популярностью у жителей столицы. В этом списке Москва занимает только восьмую строчку, а больше всего ДТП с мопедами происходит в Краснодарском крае.

Этим летом в Новосибирске на 20% выросло число пострадавших в авариях несовершеннолетних водителей электросамокатов. Для борьбы с самокатчиками, которые нарушают правила дорожного движения, создан специальный телеграм-бот.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Велосипед#Статистика#Мотоцикл
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