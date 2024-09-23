atas.info
ГлавноеВсе новости

Велосипед

Выбрать дату
2024
Новосибирская область попала в топ антирейтинга по ДТП с двухколесным транспортом
Область входит в десятку самых опасных для владельцев мопедов, мотоциклов и велосипедов российских регионов, следует из статистики дорожной полиции.
23 сентября, 07:34
Подросток на мотоцикле снес ребенка на велосипеде в Новосибирске
В Новосибирске ребенок пострадал, когда его сбил подросток в Новосибирске, подробности сообщили в ГАИ.
8 августа, 02:19
Пьяный велосипедист свалился в вырытый котлован в Новосибирске
Молодой новосибирец упал в яму и не смог выбраться самостоятельно, подробности назвали в МАСС.
23 июля, 03:45
Школьник упал с велосипеда и получил серьезный перелом в Новосибирске
В Новосибирске восьмилетний мальчик катался на велосипеде с горки и сломал ключицу, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.
21 июля, 05:21
7-летнего велосипедиста насмерть задавил автобус в Новосибирской области
Ребенок решил переехать узкую дорогу, когда его сбил «Пазик», рассказали в отделе пропаганды по Новосибирской области.
16 июля, 07:17
Ребенок на велике разбился об летящий Haval в Новосибирске
В Новосибирске произошло ДТП с участием китайского автомобиля и ребенка на велике, сообщают в ГАИ.
10 июля, 02:21
Куда поехать: топ-5 веломаршрутов в Новосибирске летом-2024
21 июня, 08:25
Водитель сбил ребенка и скрылся в Новосибирске — его ищет ГАИ
5 мая в Первомайском районе автомобиль сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Водитель оставил место ДТП, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
5 июня, 13:45
Увезли в больницу: мальчика на велосипеде сбила «Газель» в Новосибирске
Ребенка на велике сбил водитель «Газели» в Новосибирске: подробности сообщили в Госавтоинспекции.
5 июня, 09:18
Новосибирцы высказались о ненависти к электросамокатам
Электросамокаты рады видеть в городе лишь 16% респондентов. А вот 33% опрошенных негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе, выяснили аналитики «Авито».
27 мая, 05:35
Кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде — оба в больнице
Велосипедист перевозил ребенка в специальном кресле. Обоих пострадавших увезли в больницу.
7 апреля, 13:18
2023
Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда
Пожилой мужчина умер на рынке в Новосибирске после падения с велосипеда.
10 августа 2023, 01:34
Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает
В Новосибирске установлен первый светофор для велосипедистов на Морском проспекте в Академгородке.
9 августа 2023, 03:07
69-летний велосипедист погиб под колесами Hyundai Solaris в Новосибирске
В Советском районе Новосибирска водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний получил смертельные травмы. Об этом сообщают в ГИБДД региона.
27 июля 2023, 03:15
В Новосибирске 10-летняя девочка на велосипеде попала под машину
Водитель автомобиля Mark II сбил 10-летнюю девочку в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает ГИБДД региона.
25 июля 2023, 12:30
Жуткое ДТП. В Новосибирской области водитель ВАЗ переехал велосипедистку — она погибла от удара
33-летний водитель ВАЗ-21120 совершил наезд на 47-летнюю велосипедистку под Новосибирском: женщина погибла, сообщает ГИБДД региона.
25 июля 2023, 04:17
За рулем был 19-летний парень. Жуткие травмы: велосипедиста насмерть переехал Mitsubishi в Новосибирской области
В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.
22 июля 2023, 03:36
16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском
16-летний велосипедист погиб в Новосибирской области после ДТП с Honda, водитель которого сбил парня на пешеходном переходе.
20 июля 2023, 01:14
Жизнь велосипедиста оборвалась под колесами крошечного Nissan под Новосибирском
В Новосибирском районе женщина на автомобиле сбила насмерть велосипедиста, который находился на проезжей части, сообщают в ГИБДД региона.
7 июля 2023, 02:38
В Новосибирске Toyota сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
Молодой водитель Toyota сбил 8-летнего мальчика, который ездил на велосипеде возле своего дома в Новосибирске. Инцидент произошел днем 26 июня около 16 часов.
26 июня 2023, 13:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика