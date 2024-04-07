Кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде — оба в больнице

6 апреля в микрорайоне «Чистая слобода» из несущегося минивэна «Хонда» выпали две женщины. Пассажиры стали кричать и звать на помощь. Водитель вернулся за ними, по пути сбив пешехода. Остановить водителя смог только прохожий, который ударил его по лицу. История попала на камеры.