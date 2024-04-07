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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Новосибирске кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде

Кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде — оба в больнице

7 апреля 2024, 13:18
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде

Велосипедист перевозил ребенка в специальном кресле. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Днем 7 апреля 28-летний водитель за рулем «Хонды ЦРВ» сбил 37-летнего велосипедиста, который перевозил 5-летнего мальчика. Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу, ДТП произошло в 16:00 в Первомайском районе на Березовой улице.

Уточняется, что велосипедист перевозил ребенка в специальном кресле. Обоих пострадавших увезли в больницу.

В момент ДТП велосипед переезжал дорогу.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

6 апреля в микрорайоне «Чистая слобода» из несущегося минивэна «Хонда» выпали две женщины. Пассажиры стали кричать и звать на помощь. Водитель вернулся за ними, по пути сбив пешехода. Остановить водителя смог только прохожий, который ударил его по лицу. История попала на камеры.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Велосипед#Сбил ребенка#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция
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