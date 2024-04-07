Кроссовер сбил отца с маленьким сыном на велосипеде — оба в больнице

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Днем 7 апреля 28-летний водитель за рулем «Хонды ЦРВ» сбил 37-летнего велосипедиста, который перевозил 5-летнего мальчика. Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу, ДТП произошло в 16:00 в Первомайском районе на Березовой улице.
Уточняется, что велосипедист перевозил ребенка в специальном кресле. Обоих пострадавших увезли в больницу.
В момент ДТП велосипед переезжал дорогу.
6 апреля в микрорайоне «Чистая слобода» из несущегося минивэна «Хонда» выпали две женщины. Пассажиры стали кричать и звать на помощь. Водитель вернулся за ними, по пути сбив пешехода. Остановить водителя смог только прохожий, который ударил его по лицу. История попала на камеры.