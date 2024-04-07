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Published Сегодня, 02:38

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Updated Сегодня, 02:40

Треш-поездка произошла в одном из микрорайонов Новосибирска

Две женщины выпали из автомобиля на полном ходу. После этого водитель сбил человека

7 апреля 2024, 02:38
Фото: телеграм-канал «Аст-54 Black»
Треш-поездка произошла в одном из микрорайонов Новосибирска

В Новосибирске две женщины выпали из автомобиля на большой скорости

Шокирующий инцидент случился в Чистой слободе. Водитель не только умудрился потерять по дороге двух женщин, но и сбить идущего по дороге мужчину.

В микрорайоне «Чистая слобода» в Ленинском районе Новосибирск из несущегося минивэна Honda выпали две женщины. Пассажиры стали кричать и звать на помощь, просили вызвать скорую помощь.

Сделав круг, водитель вернулся за своими пассажирами, успев по дороге сбив мужчину. После этого к водителю подбежал свидетель происходящего и ударил его кулаком по лицу, сбив с ног. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «Аст-54 Black».

Видео: телеграм-канал «Аст-54 Black»

На момент публикации комментарий у оперативных служб получить не удалось.

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