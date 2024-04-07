Две женщины выпали из автомобиля на полном ходу. После этого водитель сбил человека

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
В микрорайоне «Чистая слобода» в Ленинском районе Новосибирск из несущегося минивэна Honda выпали две женщины. Пассажиры стали кричать и звать на помощь, просили вызвать скорую помощь.
Сделав круг, водитель вернулся за своими пассажирами, успев по дороге сбив мужчину. После этого к водителю подбежал свидетель происходящего и ударил его кулаком по лицу, сбив с ног. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «Аст-54 Black».
На момент публикации комментарий у оперативных служб получить не удалось.