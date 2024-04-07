Две женщины выпали из автомобиля на полном ходу. После этого водитель сбил человека

Сделав круг, водитель вернулся за своими пассажирами, успев по дороге сбив мужчину. После этого к водителю подбежал свидетель происходящего и ударил его кулаком по лицу, сбив с ног. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «Аст-54 Black».