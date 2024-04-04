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О пострадавших неизвестно

Автомобиль превратился в груду металла: на Старом шоссе случилось жуткое ДТП

4 апреля 2024, 01:53
Фото: 2ГИС
О пострадавших неизвестно

В Новосибирске на Старом шоссе произошла авария с УАЗом и седаном

В Новосибирске несколько машин столкнулись и превратились в груду металла. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ДТП случилось в районе остановки «Светлая» на Старом шоссе, которое проходит через два района: Первомайский и Советский. Сейчас там движение затруднено, а сервисы оценивают пробки на 5 баллов.

Движение затрудненоДвижение затруднено
Движение затруднено
Фото: 2ГИС

Как сообщается в соцсетях, внедорожник УАЗ «Патриот» и белый седан врезались по неизвестным причинам. Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент затруднено движение в сторону центра Новосибирска.

«Там скорая стоит и не торопится уезжать 08:30», — пишут новосибирцы в комментариях.
«Опять на развороте. Видать решил проскочить перед уазом», —добавляют комментаторы.

Более подробную информацию в ГИБДД региона пока не дали. Подробности выясняются.

Напомним, ранее мы составили топ вечных пробок в Новосибирске, рассказав, где часами стоят водители. В антилидерах улица Большевистская, Октябрьский и Димитровский мосты.

Топ вечных пробок в Новосибирске — где часами стоят водители
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Соцсети#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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