Автомобиль превратился в груду металла: на Старом шоссе случилось жуткое ДТП

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 01:55
Updated Сегодня, 01:55
ДТП случилось в районе остановки «Светлая» на Старом шоссе, которое проходит через два района: Первомайский и Советский. Сейчас там движение затруднено, а сервисы оценивают пробки на 5 баллов.
Как сообщается в соцсетях, внедорожник УАЗ «Патриот» и белый седан врезались по неизвестным причинам. Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент затруднено движение в сторону центра Новосибирска.
«Там скорая стоит и не торопится уезжать 08:30», — пишут новосибирцы в комментариях.
«Опять на развороте. Видать решил проскочить перед уазом», —добавляют комментаторы.
Более подробную информацию в ГИБДД региона пока не дали. Подробности выясняются.
Напомним, ранее мы составили топ вечных пробок в Новосибирске, рассказав, где часами стоят водители. В антилидерах улица Большевистская, Октябрьский и Димитровский мосты.