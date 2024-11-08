Новосибирец проехал по набережной с баяном на велосипеде

Posted 8 ноября, 12:16
Published 8 ноября, 12:16
Modified 8 ноября, 12:18
Updated 8 ноября, 12:18
Молодой человек привлек внимание как прохожих, так и пользователей социальных сетей, удивив их не только своим музыкальным мастерством, но и спортивной ловкостью. Клим, 21-летний строитель, родом из Магадана. Музыкант-любитель, он освоил баян около года назад, до этого обучался игре на балалайке. Как рассказал сам Клим журналистам, он подбирает мелодии на слух, опираясь на базовые знания нотной грамоты.
Езда на велосипеде, как оказалось, у него тоже не простое развлечение. Молодой человек с детства тренировался ездить на велосипеде без рук и даже освоил акробатические элементы. Летом он переплыл реку Обь, что лишь подчеркивает его спортивную подготовку. Для Клима велосипед с баяном — не просто забавный эксперимент, а способ самовыражения и творчества, пишет VN.ru.
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