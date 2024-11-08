Новосибирец проехал по набережной с баяном на велосипеде

Молодой человек привлек внимание как прохожих, так и пользователей социальных сетей, удивив их не только своим музыкальным мастерством, но и спортивной ловкостью. Клим, 21-летний строитель, родом из Магадана. Музыкант-любитель, он освоил баян около года назад, до этого обучался игре на балалайке. Как рассказал сам Клим журналистам, он подбирает мелодии на слух, опираясь на базовые знания нотной грамоты.